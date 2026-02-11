Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Policia i el departament d’Immigració han efectuat 1.535 controls. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Controls a la duana

Detectats 56 falsos transfronterers al riu Runer des del juliol, dels quals 39 ja han rebut resolució administrativa

A més, quatre persones han interposat recurs davant del Govern i una ha portat el cas a la Batllia després d’esgotar la via administrativa

El Govern ha culminat ja les primeres resolucions derivades dels controls als falsos transfronterers iniciats el 21 de juliol passat al punt fronterer del riu Runer. En total, des d’aleshores i fins al 2 de febrer, la Policia i el departament d’Immigració han efectuat 1.535 controls.

Aquest dispositiu ha permès detectar 56 falsos transfronterers, dels quals 39 ja han rebut la resolució administrativa corresponent que comporta la pèrdua del permís. D’aquests, quatre han interposat recurs davant del Govern i una ha portat el cas a la Batllia després d’esgotar la via administrativa.

Quatre persones han interposat recurs davant del Govern i una ha portat el cas a la Batllia després d’esgotar la via administrativa

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha detallat que de les 1.535 verificacions efectuades es va prendre declaració a 65 persones per comprovar el seu domicili i situació laboral. En nou casos es va poder acreditar que complien la normativa, però en la resta es va constatar l’incompliment dels requisits exigits pel règim de transfronterer.

D’aquesta manera, Casal ha defensat que l’operatiu ha complert l’objectiu fixat. “Han servit per fer allò que volíem dur a terme des del principi, que era indagar quina és l’afectació d’aquestes pràctiques i actuar de forma corresponent amb la normativa”, ha afirmat. En aquest sentit, ha volgut rebaixar l’abast del fenomen assegurant que “no tenim una situació alarmant al voltant dels falsos transfronterers” i que el percentatge detectat, al voltant del 3%, és “molt baix”.

“Han servit per fer allò que volíem dur a terme des del principi, que era indagar quina és l’afectació d’aquestes pràctiques i actuar de forma corresponent amb la normativa” – Guillem Casal

El ministre ha recordat que els afectats poden recórrer les resolucions per via administrativa i judicial, però que “quan s’acabi tot el procés, evidentment, s’haurà d’acatar el que diu la resolució”. Per tant, el Govern, ha insistit, mantindrà els controls per garantir que els permisos concedits s’ajusten estrictament als requisits legals i que la normativa s’aplica “a tothom de la mateixa manera”.

Comparteix
Notícies relacionades
L’Executiu aprova un paquet d’ajuts “evolutiu” per als comerços del Pas amb cotitzacions i bonificacions fiscals
La Massana, Encamp, Canillo i Escaldes trauran un edicte per fer un estudi dels diferents llocs de treball dins el comú
Alcobé suspèn per decret una activitat amb vehicles a la Coma de Ransol en una zona catalogada d’alt risc d’allaus

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El comú massanenc tindrà la potestat de confiscar vehicles que incompleixin la nova normativa al medi natural
  • Societat
Apapma avala la nova ordinació de la Massana tot i que defensa restringir les bicicletes de descens a Pal Arinsal
  • Societat
Casal descarta una “situació d’alarma” per vent al Principat mentre Catalunya suspèn l’activitat escolar per l’alerta
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La Massana, Encamp, Canillo i Escaldes trauran un edicte per fer un estudi dels diferents llocs de treball dins el comú
  • Parròquies, Societat
Alcobé suspèn per decret una activitat amb vehicles a la Coma de Ransol en una zona catalogada d’alt risc d’allaus
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo incorpora noves mesures en els permisos laborals per evitar dubtes en la seva aplicació
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu