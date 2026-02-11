Detectats 56 falsos transfronterers al riu Runer des del juliol, dels quals 39 ja han rebut resolució administrativa

El Govern ha culminat ja les primeres resolucions derivades dels controls als falsos transfronterers iniciats el 21 de juliol passat al punt fronterer del riu Runer. En total, des d’aleshores i fins al 2 de febrer, la Policia i el departament d’Immigració han efectuat 1.535 controls.
Aquest dispositiu ha permès detectar 56 falsos transfronterers, dels quals 39 ja han rebut la resolució administrativa corresponent que comporta la pèrdua del permís. D’aquests, quatre han interposat recurs davant del Govern i una ha portat el cas a la Batllia després d’esgotar la via administrativa.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha detallat que de les 1.535 verificacions efectuades es va prendre declaració a 65 persones per comprovar el seu domicili i situació laboral. En nou casos es va poder acreditar que complien la normativa, però en la resta es va constatar l’incompliment dels requisits exigits pel règim de transfronterer.
D’aquesta manera, Casal ha defensat que l’operatiu ha complert l’objectiu fixat. “Han servit per fer allò que volíem dur a terme des del principi, que era indagar quina és l’afectació d’aquestes pràctiques i actuar de forma corresponent amb la normativa”, ha afirmat. En aquest sentit, ha volgut rebaixar l’abast del fenomen assegurant que “no tenim una situació alarmant al voltant dels falsos transfronterers” i que el percentatge detectat, al voltant del 3%, és “molt baix”.
El ministre ha recordat que els afectats poden recórrer les resolucions per via administrativa i judicial, però que “quan s’acabi tot el procés, evidentment, s’haurà d’acatar el que diu la resolució”. Per tant, el Govern, ha insistit, mantindrà els controls per garantir que els permisos concedits s’ajusten estrictament als requisits legals i que la normativa s’aplica “a tothom de la mateixa manera”.