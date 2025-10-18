Del 1987 al 2025: un total de 24 personalitats andorranes condecorades amb la Legió d’Honor francesa

Una extensa representació es desplaçava aquesta setmana al Palau de l’Elisi de París per acompanyar les cinc personalitats del Principat que van ser condecorades amb la Legió d’Honor a mans d’Emmanuel Macron. Joan-Enric Vives, Xavier Espot, Albert Pintat, Jaume Bartumeu i Roser Suñé van rebre la distinció en reconeixement a les seves trajectòries i van sumar-se així a la llista de persones andorranes que han rebut aquesta insígnia al llarg de la història, sumant-ne un total de 24 des que es va entregar la primera a Eduard Rossell Pujal el 1987.
La Legió d’Honor és la distinció més alta que atorga l’Estat francès. Va ser creada el 1802 per Napoleó Bonaparte i, malgrat que en els seus orígens guardonava sobretot mèrits militars, avui en dia reconeix tant personalitats civils com militars. Té cinc graus que s’organitzen en ordre ascendent d’importància protocol·lari: Cavaller, Oficial, Comandant, Gran Oficial i Gran Creu. En general, les persones que reben aquesta condecoració han ocupat càrrecs importants o s’han distingit especialment pels seus mèrits a França i, en el cas de les estrangeres, es concedeix càrrecs institucionals o figures que han contribuït de manera rellevant a les relacions amb França.
A banda de Joan-Enric Vives (2025), l’altre copríncep episcopal condecorat amb la Legió d’Honor en grau de Gran Oficial va ser Joan Martí Alanis (2003). En aquest sentit, cal recordar que el grau de Gran Oficial és el segon rang més alt dins la Legió d’Honor, i només es concedeix a personalitats amb un nivell excepcional de responsabilitat o impacte institucional.
En el grau de Comandant, reservat a persones amb responsabilitats destacades a escala nacional o internacional i a figures estrangeres que han contribuït a les relacions amb França, es troben els excaps de Govern Marc Forné (2003), Albert Pintat –que malgrat ser condecorat el 2010 se li ha fet el lliurament de la insígnia aquest any–, Òscar Ribas Reig (2011) i Jaume Bartumeu (2025), a banda de Xavier Espot (2025), així com els exsíndics generals Francesc Areny (2003) i Josep Dallerès (2015).
L’any 2023, França també va condecorar amb el gray d’Oficial el director de l’Oficina de Turisme i de Desenvolupament Econòmic de l’ambaixada a Andorra, Pascal Escande, i el director general d’Andorra Turisme d’aleshores, Albert Moles Betriu, també vinculat anteriorment al sector bancar i al desenvolupament de la marca país.
La llista de personalitats andorranes que han rebut la distinció de la Legió d’Honor francesa es completa amb els exsubsíndics Eduard Rossell Pujal (1987) i Josep Marsal Riba (1994); el batlle i expresident del Tribunal de Corts Jacint Riberaygua Caelles (1995); l’exrepresentant del copríncep episcopal Nemesi Marquès Oste (2001); l’exsíndic Francesc Cerqueda Pascuet (2007); Jacqueline Pérez (2010), de la Fundació Jacqueline Pradère; la ministra Imma Tor Faus (2011); l’excònsol i expresident del consell d’administració de la CASS Jean-Michel Rascagneres (2012); qui va ser consellera general, ministra i cònsol, Maria Rosa Ferrer Obiols (2013); l’exministra Cristina Rodríguez Galán (2015); l’exsíndic Jordi Farràs Forné (2016), l’exministra Verònica Canals Riba (2022) i l’exsíndica Roser Suñé (2025), informa l’ANA.