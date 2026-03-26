La Creu Roja desplega un operatiu clau per garantir el benestar dels equips que lluiten contra el foc a Arinsal

Mentre els Bombers han treballat durant gairebé 20 hores sense descans per extingir l’incendi a la fàbrica d’Aigües d’Arinsal, un altre dispositiu, menys visible però essencial, s’ha activat al seu costat. La Creu Roja Andorrana ha desplegat un operatiu logístic per garantir el benestar dels equips d’emergència i de les persones afectades, a través d’una intervenció que s’ha centrat en oferir suport directe als cossos que han estat “a peu del canó”.
“La nostra tasca s’ha basat en donar suport d’avituallament a Bombers i Policia”, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC el cap del grup logístic de la Creu Roja, Joan Marc Martí. Per fer-ho possible, s’ha habilitat un punt d’avituallament a tocar de la zona afectada: una carpa inflable instal·lada a pocs metres de l’incendi ha servit com a espai de descans i recuperació per als efectius. “Hem muntat la carpa inflable uns metres més amunt del lloc de l’incendi i hem portat un cotxe amb tots els subministraments”, ha detallat Martí.
En aquest espai, els Bombers han pogut recuperar forces amb àpats, begudes hidratants i caldo, especialment necessaris durant una nit marcada pel fred. “Els hem donat àpats, begudes ensucrades, caldo i calefacció perquè feia molt fred”, ha assenyalat el responsable, tot afegint que també s’ha habilitat “un lloc perquè poguessin descansar i estar tranquils”.
Tanmateix, el desplegament no s’ha limitat només als equips d’emergència, ja que la Creu Roja també ha intervingut en l’evacuació de veïns afectats pel fum. En total, s’han desallotjat unes 35 persones de l’hotel Montané, les quals han estat traslladades en autobús fins a l’hotel Sant Gothard. “Els hem hagut de desallotjar per l’excés de fum que hi havia a l’hotel”, ha explicat Martí, tot precisant que, tot i no haver-hi flames, el fum “podia resultar tòxic”.
Amb la situació més estabilitzada, el dispositiu s’ha anat reduint progressivament. “A hores d’ara ja hem recollit la major part de l’avituallament”, ha indicat Martí, qui ha incidit que, així i tot, la Creu Roja manté la vigilància activa: “Hem deixat un cotxe i estem sota resposta telefònica per si passa alguna cosa”.