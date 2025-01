El conflicte col·lectiu a Coopalsa activa un procediment laboral sense precedents

Els treballadors de Coopalsa, empresa concessionària del transport públic a Andorra, han plantejat una possible vaga indefinida a finals de gener com a resposta a diverses demandes laborals que consideren pendents de resolució. Aquesta situació ha posat en marxa, per primera vegada al país, un procediment de mediació i conciliació previst en el marc legal europeu des del 2018. El conflicte es desenvolupa en un context de tensions sobre qüestions com la comptabilització del temps de treball i la planificació d’horaris laborals, aspectes que han estat objecte de negociació durant les primeres fases del procés.



Segons ha explicat a EL PERIÒDIC el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, l’empresa està seguint els passos establerts per la normativa. “Estem en un procés de divergències d’opinió, immersos en un conflicte col·lectiu”, ha afirmat, subratllant que la situació està sota control gràcies al marc legal. “Estem seguint els passos perfectament pautats d’un procés d’aquest tipus”, ha afegit.

Dallerès ha explicat que la primera fase del procés, corresponent a la mediació, ja s’ha completat amb la signatura de dos acords clau. Entre aquests, destaca el reconeixement de 10 minuts de canvi de torn com a temps de treball i l’ampliació del termini previ per notificar els horaris laborals, que passa de set a nou dies. “Són els dos acords que vam assolir en aquesta primera fase de mediació”, ha detallat, afegint que aquestes mesures es van formalitzar en un acte oficial que tanca aquest capítol inicial del conflicte.

Pel que fa a una possible vaga, Dallerès ha evitat especular. “No entrarem a discutir res que no sigui el procés, ni tampoc en el detall de qüestions”, ha manifestat. Tot i això, ha reconegut que una aturada podria tenir un impacte significatiu en el servei de transport. “Segurament, si s’arribés a fer, tindria repercussions, però ara ens limitem a seguir aquest procediment i no interferir”, ha explicat. El gerent també ha posat èmfasi en la importància de garantir el servei i protegir la imatge de l’empresa. “La seguretat dels usuaris i el compliment del servei són les nostres prioritats”, ha assegurat. En aquest sentit, ha destacat que el servei continua operant amb normalitat, tot i les tensions derivades del conflicte.

Finalment, Dallerès ha subratllat el caràcter inèdit d’aquest procés de mediació i conciliació a Andorra. “Aquest procés de conflicte col·lectiu és el primer cop que es produeix al país, tot i que està previst des del 2018. Som nosaltres els que estem implicats en aquest procés, que és completament nou per al Principat”, ha explicat, afegint que aquesta situació és un repte per a totes les parts. També ha reconegut que situacions com aquesta no són agradables, però ha destacat que l’empresa segueix estrictament les pautes legals, tot i els possibles impactes en la imatge de la empresa. “Això no agrada a ningú, però la legislació està plegada amb la dèria laboral i, per tant, seguim les pautes que marca la normativa”, ha conclòs.