Nova cobertura dels autocars

Coma valora en positiu l’allargament de l’L6 en suposar una millora substancial per als estudiants de la Cortinada

El fet que els busos arribin a aquesta localitat permetrà a la corporació plantejar que es pugui allargar la ruta del coll d'Ordino fins als Buners

“Estem molt satisfets perquè era una demanda de la ciutadania” i des del Comú d’Ordino es va “fer molta força” perquè l’L6 arribés fins a la Cortinada. D’aquesta manera valora la cònsol major de la corporació citada, Maria del Mar Coma, l’anunci que la línia de transport públic nacional s’allargarà en tots els recorreguts que facin a Ordino fins a la Cortinada, un indret on la població ha crescut molt darrerament i, per tant, des de l’administració consideren que calia oferir-los aquest servei.

Sobre aquesta qüestió, Coma posa com a exemple que hi ha molts infants i joves que viuen en aquest poble i es beneficiaran d’aquest allargament de la línia per poder anar a l’escola, ja que fins ara l’L6 només arribava a la Cortinada “dues vegades al dia” i això no satisfeia del tot les necessitats de la població, informa l’ANA.

A banda d’això, convé recordar que el comú treballa actualment en una nova concessió del transport comunal i que aquest allargament també els permet fer algunes millores en aquest servei. Així, el fet que els busos arribin a la Cortinada permetrà a la corporació plantejar que es pugui allargar la ruta del coll d’Ordino fins als Buners, passant així per davant de l’auditori nacional, un indret pel qual ja no passarà l’L6.

En aquest aspecte, recorda que el concurs per a la concessió ja s’havia plantejat tenint en compte aquesta possibilitat. Altrament, ha reiterat que la concessió actual s’ha allargat fins al setembre, amb la qual cosa ara podran acabar d’afinar certes qüestions, com per exemple que la ruta del Serrat no faci certes parades si el trajecte ja està cobert per l’L6 i els usuaris només hi puguin baixar, per tal de “no duplicar el servei” o certs ajustaments en els horaris.

En darrer lloc, la cònsol destaca que el fet que les novetats en el transport públic nacional s’endeguin el 7 de juliol permetrà a l’administració treballar a acabar de definir els recorreguts de les tres línies (Serrat, coll d’Ordino i Arcalís a l’hivern) i ajustar al mateix temps els horaris de tal manera que al setembre ja es puguin implementar, període quan comença el curs escolar i quan els usuaris augmenten notablement.