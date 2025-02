Castillo allarga la mà al nou cònsol honorari del Perú, malgrat el malestar i les crítiques pel seu nomenament

L’Associació de Peruans a Andorra s’ha mostrat disposada a col·laborar amb el recentment nomenat cònsol honorari del Perú al Principat, Jaume Tàpies, tot i el malestar expressat per part de la comunitat peruana per la manca de proximitat de l’empresari amb els residents del país.

El nomenament de Tàpies, un empresari del sector hoteler, ha estat rebut amb reserves per part de la comunitat peruana, la qual considera que la seva manca de vincles amb els ciutadans del Perú al país podria afectar la seva capacitat per atendre les necessitats del col·lectiu. En aquest sentit, el president de l’Associació de Peruans a Andorra, Lorenzo Castillo, ha afirmat a EL PERIÒDIC que la comunitat es va assabentar del nomenament a través de la premsa: “El Govern dona el vistiplau, dins de la seva autonomia i en compliment de la Convenció de Viena. Nosaltres, com a associació, no podem intervenir en aquest tipus de nomenaments, però això no vol dir que no puguem expressar el nostre malestar“, ha declarat Castillo.

El president de l’entitat ha criticat que el nou cònsol honorari no tingui un vincle estret amb la comunitat i ha posat en dubte la seva disponibilitat per afrontar els problemes que afecten els peruans a Andorra. “Sabem que és un empresari que gestiona diverses companyies a nivell europeu. Creiem que no tindrà el temps suficient per atendre les necessitats de la comunitat”, ja que, ha afegit, “no es tracta només de gestionar passaports o antecedents penals, sinó de donar suport en problemàtiques laborals i altres dificultats que enfronten els nostres compatriotes“.

El president també ha expressat que la terna proposada pel Consolat del Perú a Barcelona ja havia generat malestar entre la comunitat. “No anem contra ningú, simplement expressem la nostra preocupació. Som membres de l’Organització Mundial de Comunitats Peruanes a l’Exterior i defensem que el representant ha de ser una persona propera als ciutadans a qui representa“, ha afegit Castillo.

En resposta a aquest descontentament, prop de 200 ciutadans peruans residents a Andorra han signat un document traslladant el seu malestar a les autoritats del Perú. El document ha estat presentat davant la Presidència de la República del Perú i les autoritats corresponents, i de moment es troba a l’espera de resposta. “Nosaltres només hem fet arribar el nostre malestar a qui correspon”, ha indicat Castillo.

Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha assegurat que el Govern no ha rebut cap comunicació formal sobre les queixes de la comunitat peruana. “No tenim constància de la signatura de la comunitat peruana perquè no volen el cònsol honorari. Ens ha arribat un exequàtur i la proposta que ha arribat és des del Govern del Perú. No és una qüestió del Govern d’Andorra. L’exequàtur està sobre la taula, no és res més especial del que s’hagi fet en altres casos”, ha manifestat Marsol durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Malgrat la polèmica, l’Associació de Peruans a Andorra ha reiterat la seva disposició a col·laborar amb el nou cònsol honorari si aquest ho considera pertinent. “Només esperem que el senyor Tàpies faci una bona feina i estaríem disposats a col·laborar si ell ho creu necessari”, ha conclòs Castillo.