Casal descarta una “situació d’alarma” per vent al Principat mentre Catalunya suspèn l’activitat escolar per l’alerta

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat aquest dimecres que la situació meteorològica a Andorra no és equiparable a la que viu actualment Catalunya, on s’ha activat el pla VENTCAT en fase d’alerta i s’han suspès classes i activitats a l’aire lliure per les fortes ventades. Les declaracions arriben en un context marcat per l’activació a Andorra de l’avís groc per acumulació de pluja al nord del país i avisos puntuals per vent en cotes altes a causa de l’impacte de la pertorbació ‘Nils’. En aquest context, Casal ha explicat que el Govern fa un seguiment constant de l’evolució meteorològica a través del Servei Meteorològic d’Andorra i de Protecció Civil, i ha remarcat que, malgrat el reforç del vent previst per aquest dijous en zones d’alta muntanya, “no estem davant d’una situació tan d’alarma o tan complicada com la que es pot veure en altres zones veïnes”.
“No estem davant d’una situació tan d’alarma o tan complicada com la que es pot veure en altres zones veïnes” – Guillem Casal
Segons el ministre, l’afectació principal es concentrarà en cotes altes, on puntualment es podrà activar l’avís taronja per vent, mentre que al fons de vall no es preveuen incidències rellevants. En l’àmbit educatiu, Casal ha detallat que no ha calgut suspendre l’esquí escolar perquè no hi havia activitats programades aquesta setmana, tot i que sí que s’han anul·lat uns campionats nacionals d’esquí de fons previstos a la Rabassa com a mesura preventiva. “Aquesta és l’única afectació que podem dir que hi ha en l’àmbit educatiu”, ha indicat.
Tot i descartar una situació excepcional, Casal ha recomanat prudència, especialment en activitats de muntanya, i ha recordat que, a banda del vent, cal tenir en compte el risc d’allaus, situat en nivell considerable (3 sobre 5). El ministre ha assegurat que el Govern continuarà actualitzant la informació a través dels canals oficials i que, si la situació evolucionés, s’adoptarien les mesures pertinents, però ha insistit que en aquests moments no hi ha cap afectació major prevista.