Reutilització i solidaritat tèxtil

Càritas recull 63,5 tones de roba el 2024 i amplia la botiga solidària per donar més resposta social i ambiental

L’espai de venda De mà a mà quadruplica la seva superfície per facilitar la reutilització i millorar l’atenció a les persones amb menys recursos

Càritas Andorrana va recollir un total de 63,5 tones de roba durant el 2024, segons ha informat aquest dimecres la presidenta de l’entitat, Anna Villas, durant la inauguració de l’ampliació de la botiga solidària De mà a mà, situada a Andorra la Vella. Aquesta xifra representa una disminució del 12% respecte al 2023, quan es van recollir 72 tones.

Del total recollit aquest any, el 20% s’ha reutilitzat a la botiga de segona mà de l’organització; el 19% s’ha destinat als afectats per la DANA a València; un 1% s’ha gestionat com a residu, i el 60% restant s’ha derivat a institucions i a la indústria tèxtil per convertir-la en fibres o mantes de pintor.

Segons Villas, l’objectiu d’aquesta iniciativa és doble: “Per una banda, ajudar aquelles persones que no es poden permetre comprar roba nova o cara i, per l’altra banda, satisfer una demanda creixent de roba reutilitzada”. La presidenta també ha destacat la dimensió mediambiental del projecte: “La roba és molt contaminant i, per tant, si la podem reutilitzar i donar-li una segona vida, és perfecte”.

L’espai comercial ha multiplicat per quatre la seva superfície amb la reforma, passant dels 30 metres quadrats originals als 130 actuals. “Teníem molta gent que venia, però no estaven còmodes. Ara podem tenir més roba i els usuaris s’hi estan més estona”, ha explicat Villas.

El copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha elogiat la tasca social de l’entitat. “Feu que una persona sense recursos se senti dignificada”, ha expressat. Durant el seu discurs, Vives ha fet una referència al conclave iniciat aquest dimecres i ha manifestat el desig que el futur Papa “continuï preocupant-se per totes les sensibilitats i pels més vulnerables”. L’acte ha finalitzat amb una pregària i la benedicció de la nova botiga.

La inauguració ha comptat amb la presència de diverses autoritats, entre elles el cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín. També hi han assistit el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, així com mossèn Pepe Chisvert.