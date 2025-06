Millora urbana sostenible

Canillo obre un concurs per construir una passarel·la de vianants al Prat del Riu

El Comú impulsa una nova infraestructura de fusta per connectar dues zones del poble, amb l’objectiu de reforçar la mobilitat segura

El Comú de Canillo ha anunciat l’obertura d’un concurs públic nacional per a la construcció d’una nova passarel·la de fusta al Prat del Riu. Aquesta infraestructura, pensada per a ús exclusiu dels vianants, té com a objectiu connectar dues zones del poble i afavorir una mobilitat més segura i accessible.

Segons ha declarat el cònsol major, Jordi Alcobé Font, la iniciativa s’emmarca en el compromís del Comú per fomentar un entorn urbà més amable i adaptat a les necessitats dels vianants. “Aquesta passarel·la respon el nostre compromís de fer de Canillo un espai accessible, segur i amable per als vianants”, ha afirmat.

Les empreses interessades a executar el projecte tenen fins a les 9.00 hores del 26 de juny per presentar les seves ofertes. El Comú destaca que amb aquesta actuació es vol continuar apostant per una infraestructura moderna que prioritzi el benestar de la ciutadania.