Mobilitat sostenible

Canillo adjudica per un import de gairebé 90.000 euros la passarel·la per a vianants al Prat del Riu

Amb un termini d’execució previst de dos mesos i "orientada al benestar ciutadà", connectarà millor els recorreguts dins de la parròquia

La nova passarel·la peatonal de fusta al Prat del Riu, a Canillo, ja és una realitat. La corporació comunal ha aprovat l’adjudicació definitiva del concurs públic nacional per a la seva construcció a l’empresa FIC, S.L. per un import de 88.761,26 euros i amb un termini d’execució previst de dos mesos. Es tracta d’un projecte que reforçarà la seguretat dels vianants i fomentarà els desplaçaments a peu, ja que connectarà millor els recorreguts dins de la parròquia.

El cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, ha destacat que “aquesta passarel·la és una nova mostra del compromís per fer de Canillo un lloc més segur, accessible i sostenible per a tothom”, afegint que “és una infraestructura orientada al benestar ciutadà per tal de millorar la mobilitat del poble”.

La nova passarel·la per als vianants que s’ubicarà al Prat del Riu. | Comú de Canillo