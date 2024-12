Cañada, partícip en la definició dels pròxims plans de treballs de la xarxa de migrants i tràfic de persones

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, i com a coordinador per Europa de la Federació Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), ha participat avui en la reunió de treball telemàtica del comitè coordinador de la ‘Xarxa de migrants i tràfic de persones’ que organitza l’organisme citat. Convé subratllar que la trobada ha valgut així per establir els plans de treball pel període 2025-2026 de la xarxa. El comitè coordinador està conformat, val a dir, pels ‘ombudsman’ responsables de les cinc zones que contempla la xarxa.

Segons ha fet entendre Cañada, l’objectiu és “la promoció d’una migració segura, ordenada i regular”, posant l’èmfasi en el “respecte a la dignitat humana i els drets humans de totes aquelles persones que un dia van decidir buscar noves oportunitats, protecció i un futur millor per a elles i les seves famílies”. Cal recordar que el raonador ha estat nomenat recentment el coordinador per Europa de la ‘Red de migrantes y trata de personas’ de la FIO. Cañada coordina, d’aquesta forma, les tasques que desenvolupa tota la xarxa de defensors de Portugal i Espanya (a més de la majoria dels defensors de les comunitats autònomes espanyoles) en matèria de migrants i tràfic de persones.

La ‘Red de Migrantes y trata de personas’ desenvolupa tasques i defensories, en les que prima la realització de les entrevistes i investigacions tècniques que calguin per recollir la informació necessària, col·laborant al mateix temps amb les organitzacions de la societat civil que hi treballin sobre el terreny. A més, emetre recomanacions dirigides a les institucions públiques per tal de crear, millorar o implementar les accions necessàries per a una millor protecció de les persones migrants, entre altres accions.

Federació Iberoamericana del Ombudsperson

La ‘Red de Migrantes y trata de personas’ de la FIO té com a objectiu principal el desenvolupament d’investigacions o informes que permetin visibilitzar les vides de les persones migrants, com també les persones en situació de tràfic de persones i les seves necessitats d’atenció integral i protecció de la seva vida, integritat i la seva llibertat personal. La FIO, per la seva part, és una organització internacional que engloba més de 75 defensories del poble, procuradors i presidents de comissions de drets humans de 20 països iberoamericans diferents. La institució del Raonador del Ciutadà forma part de la FIO des de l’any 1999.