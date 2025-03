Cadena assegura que un 75% de les empreses del país ja ha entregat els plans d’igualtat requerits per Govern

El Govern ha registrat un 75% dels plans d’igualtat de les empreses, segons ha informat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, en el marc de la conferència ‘Dones que transformen organitzacions: lideratge i discapacitat’. Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia de foment de la igualtat de gènere a les organitzacions, amb l’objectiu de promoure una millor conciliació entre la vida laboral i familiar.

En paral·lel, l’Executiu ha anunciat la creació d’una infografia per ajudar a detectar i prevenir situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral. “Properament, tindrem tancat i publicat el protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe”, ha explicat Cadena. A més, la infografia inclourà informació sobre els canals d’atenció, com els contactes de la Policia, del Departament de Treball i del Departament d’Igualtat.

La conferència ha posat en relleu el paper de les dones en la transformació de les organitzacions, especialment d’aquelles amb discapacitat. La doctora en psicologia, Sara Berbel, ha destacat que aquestes dones tenen capacitats i trets diferencials que poden contribuir a crear organitzacions més inclusives, sostenibles i eficients. “És important mostrar com poden aplicar les seves habilitats per construir espais de treball més saludables”, ha afirmat.

La doctora en psicologia, Sara Berbel, durant la conferència d’avui. | SFGA

Una de les idees centrals en les quals s’ha basat la doctora ha estat el colideratge, una fórmula que es comença a implantar en diversos sectors i que permet una distribució del poder més equitativa. “Veurem alguns exemples de com es fa aquesta redistribució del lideratge i com les dones amb discapacitat estan implementant nous models organitzatius”, ha indicat Berbel. Aquest model, basat en la col·laboració i la cocreació, es presenta com una alternativa als esquemes jeràrquics tradicionals.

Tot i els avenços, persisteixen obstacles que dificulten l’accés de les dones a posicions de lideratge. Berbel ha assenyalat que, a més dels factors externs com l’autoritarisme creixent en algunes organitzacions, també existeixen barreres internes com les pors i prejudicis sobre el rol de la dona en càrrecs de responsabilitat. “Les dones, especialment les que tenen discapacitat, sovint han de lluitar contra estereotips que qüestionen la seva capacitat de lideratge”, ha declarat.

L’augment de models de lideratge autoritaris suposa un altre desafiament per a la igualtat dins les organitzacions. Segons Berbel, aquest tipus d’estructura jeràrquica impedeix la participació de les dones i limita les oportunitats per a aquelles amb discapacitat. “Les organitzacions que promouen l’autoritarisme no permetran que les dones arribin a posicions de decisió”, ha advertit.

Cap a un naixement igualitari

Una de les mesures clau en matèria d’igualtat serà l’entrada a tràmit del Projecte de llei sobre el permís de naixement igualitari abans de l’estiu. Tal com ha anunciat la secretària d’Estat d’Igualtat, el Govern vol garantir que la normativa actual s’adapti per assegurar la igualtat de condicions en els permisos de maternitat i paternitat. Aquesta acció forma part del compromís electoral d’implementar una legislació que reguli aquests permisos amb seguretat jurídica i amb una visió inclusiva.