Tradició ramadera

Balanç “molt positiu” de la segona festa de la transhumància laurediana, celebrada al pla de Conangle

Vista la bona rebuda del canvi de dates, Cairat deixa entreveure que a partir d'ara la cita es farà sempre coincidint amb l'inici de l'estiu

“Balanç molt positiu” el que ha fet aquest diumenge el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, de la segona festa de la transhumància, que se celebra al pla de Conangle de Naturland amb diferents propostes. D’aquesta manera, ha destacat que ha estat “encertat el canvi de la tardor cap a principi d’estiu”, ja que sembla que ha tingut una bona resposta, també gràcies al bon temps.

Les propostes organitzades han tingut bona acollida i la sortida per acompanyar als ramaders de la parròquia i veure pujar el bestiar ha comptat amb la participació d’una seixantena de persones que han anat des de la Rabassa fins al port Negre acompanyant el bestiar, unes 250 vaques i una trentena de cavalls. “La valoració ha estat molt positiva”, ha remarcat el mandatari. També ha dit que han estat “un èxit” les propostes per als infants que hi ha hagut tota la jornada al pla de Conangle, com jocs tradicionals i un carrusel, així com una mostra de productors locals. “És una manera festiva de viure la muntanya, el sector primari i les activitats tradicionals”. A més, el matí s’ha completat amb tallers i una exhibició de gossos d’atura.

Al migdia s’ha celebrat un dinar popular, de “celebració de germanor”, que ha fet “complet” perquè s’han venut els 160 tiquets, la qual cosa “demostra que l’activitat és un èxit”.

I vista la bona rebuda del canvi de dates i qüestionat sobre si a partir d’ara es farà sempre coincidint amb l’inici de l’estiu, el cònsol lauredià ha manifestat que “probablement sí”, però que caldrà tenir en compte l’opinió dels ramaders que “al final són qui posa la feina i posa el bestiar”. “Pensem que estan contents també de donar conèixer la seva feina i en aquestes dates els és més agradable i més fàcil”, ha afegit, informa l’ANA.

Els jocs infantils de la festa de la transhumància que s’ha celebrat a Naturland. | ANA / M.F.

L’exhibició dels gossos d’atura durant la festa de la transhumància. | ANA / M.F.