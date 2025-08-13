Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'avís groc per tempestes que ha activat el servei meteorològic. | Servei Meteorològic
Avís groc per tempestes intenses que faran baixar les temperatures i posaran fi a l’onada de calor dels darrers dies

Les precipitacions, més generals i abundants que dimarts, es preveuen amb calamarsa durant la segona meitat de la tarda i marcaran el descens

Les tempestes previstes per a la tarda d’aquest dimecres seran més extenses i amb majors acumulacions que les registrades dimarts, segons ha informat el Servei Meteorològic. Localment, podran ser intenses i anar acompanyades de calamarsa, especialment durant la segona meitat de la tarda. Davant aquesta previsió, s’ha activat l’avís groc fins aproximadament les 18.00 hores.

Pel que fa a les temperatures, tot i que es mantenen dins dels llindars d’avís groc, s’espera que l’episodi finalitzi aquest vespre, amb una baixada de valors afavorida per les precipitacions. Dijous es preveu el registre més baix de la setmana, tot i que encara per sobre de les mitjanes habituals per a aquesta època de l’any.

Durant l’onada de calor dels darrers cinc dies s’han assolit rècords en dues estacions: al Roc de Sant Pere, amb 37,8 graus dissabte, i a la Comella, amb 36,8 graus diumenge. A més, a Engolasters s’han viscut dues nits tropicals consecutives.

