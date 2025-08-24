Avís groc per tempestes aquesta tarda al llarg del territori, amb possibilitat de calamarsa en alguns punts

El Servei Meteorològic ha emès un avís groc per les tempestes previstes aquest diumenge a la tarda a Andorra. Tot i que seran localitzades, poden anar acompanyades de calamarsa i ser puntualment intenses. Després d’un matí assolellat, el flux de sud-oest impulsat per un front que s’acosta per l’oest de la Península provocarà el creixement de núvols a la tarda que deixaran tempestes. Les temperatures mínimes previstes són d’11 graus a Andorra la Vella, 6 graus a 1.500 metres i 9 graus al Pas de la Casa. Les màximes seran de 29 graus a Andorra la Vella, 26 graus a 1.500 metres i 15 graus al Pas de la Casa.
De cara a demà dilluns, una lleugera ondulació atmosfèrica al sud de la Península mantindrà el flux de sud-oest. La jornada es preveu amb nuvolositat alta, presència de pols en suspensió i creixement de núvols a la tarda que poden deixar noves tempestes. Les temperatures mínimes seran de 14 graus a Andorra la Vella, 9 graus a 1.500 metres i 9 graus al Pas de la Casa. Les màximes es preveuen de 26 graus a Andorra la Vella, 22 graus a 1.500 metres i 13 graus al Pas de la Casa.