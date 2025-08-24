Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Servei Meteorològic anuncia un diumenge calorós amb màximes de 29 graus a la capital i preveu que dilluns arribi nuvolositat alta i nous ruixats de tarda. | Servei Meteorològic
El Periòdic d'Andorra
Previsió del Servei Meteorològic

Avís groc per tempestes aquesta tarda al llarg del territori, amb possibilitat de calamarsa en alguns punts

El Servei Meteorològic anuncia un diumenge calorós amb màximes de 29 graus a la capital i preveu que dilluns arribin nous ruixats a la tarda

El Servei Meteorològic ha emès un avís groc per les tempestes previstes aquest diumenge a la tarda a Andorra. Tot i que seran localitzades, poden anar acompanyades de calamarsa i ser puntualment intenses. Després d’un matí assolellat, el flux de sud-oest impulsat per un front que s’acosta per l’oest de la Península provocarà el creixement de núvols a la tarda que deixaran tempestes. Les temperatures mínimes previstes són d’11 graus a Andorra la Vella, 6 graus a 1.500 metres i 9 graus al Pas de la Casa. Les màximes seran de 29 graus a Andorra la Vella, 26 graus a 1.500 metres i 15 graus al Pas de la Casa.

De cara a demà dilluns, una lleugera ondulació atmosfèrica al sud de la Península mantindrà el flux de sud-oest. La jornada es preveu amb nuvolositat alta, presència de pols en suspensió i creixement de núvols a la tarda que poden deixar noves tempestes. Les temperatures mínimes seran de 14 graus a Andorra la Vella, 9 graus a 1.500 metres i 9 graus al Pas de la Casa. Les màximes es preveuen de 26 graus a Andorra la Vella, 22 graus a 1.500 metres i 13 graus al Pas de la Casa.

Comparteix
Notícies relacionades
Santa Coloma celebra la seva Festa Major en un cap de setmana marcat per la tradició i la convivència veïnal
Els casos de violència de gènere al Principat s’incrementen fins als 226 durant el primer semestre del 2025
González confia que la nova línia de bus entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany serà una realitat a l’octubre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
El bus comunal d’Escaldes supera els 38.000 trajectes en el primer semestre amb les tres noves línies regulars
  • Societat
El banc solidari d’intercanvi entre famílies, l’única acció pendent per culminar el Pla nacional de la infància
  • Societat
El trànsit entre Andorra i Os de Civís es restablirà amb normalitat a les 19.00 hores si la meteorologia ho permet
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Santa Coloma celebra la seva Festa Major en un cap de setmana marcat per la tradició i la convivència veïnal
  • Parròquies, Societat
González confia que la nova línia de bus entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany serà una realitat a l’octubre
  • Parròquies, Societat
El bus comunal d’Escaldes supera els 38.000 trajectes en el primer semestre amb les tres noves línies regulars
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu