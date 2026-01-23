Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'avís activat pel Servei Meteorològic.
El Periòdic d'Andorra
Cap de setmana d’aire fred

Avís groc per nevades arreu del país aquest dissabte amb vent intens i màximes que no arribaran els 2 graus

Protecció Civil ha activat l’avís groc per perill d’allaus, situat en un nivell 3, i demana extremar les precaucions en activitats a l’exterior

El Servei Meteorològic ha advertit d’un canvi de temps que s’iniciarà aquest dissabte i que pot deixar nevades generalitzades arreu del país. L’entrada d’aire fred portarà precipitacions des de la matinada, en principi febles, però amb possibilitat que siguin en forma de neu a qualsevol altitud.

Segons la previsió, a primera hora de la tarda el front es reforçarà de manera puntual abans que les precipitacions vagin quedant més concentrades cap al nord. Al mateix temps, el vent guanyarà intensitat i pot acabar complicant la visibilitat.

Les màximes quedaran en 2º a Andorra la Vella, 0º a 1.500 metres i -6º al Pas de la Casa

Pel que fa a les temperatures, no s’esperen valors alts: les màximes no han de superar els 2 graus a Andorra la Vella, els 0 graus a 1.500 metres i els -6 al Pas de la Casa.

Diumenge, la pertorbació es desplaçarà cap al nord d’Itàlia passant per França i deixarà un flux de nord-oest. A partir de mig matí, això pot tornar a augmentar la nuvolositat, amb noves nevades febles durant la tarda. Després d’una pausa curta, les precipitacions es reactivaran al vespre al nord i s’allargaran durant la nit.

Paral·lelament, Protecció Civil ha activat l’avís groc per perill d’allaus i ha demanat extremar les precaucions tant en activitats a l’exterior com en els desplaçaments.

