Assandca alerta que hi ha pacients amb càncer que no poden pagar proves de fins a 900 euros: «No podrien dinar»

El president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, en declaracions a El Periòdic, ha afirmat que molts pacients oncològics no poden pagar-se les proves mèdiques necessàries per dur a terme el seu tractament a causa del seu elevat cost econòmic. Així, Saravia ha destacat la gravetat d’aquesta problemàtica, especialment en la gent gran, apuntant que, de mitjana, les pensions se situen al voltant dels 1.300 euros mensuals. «Molta gent gran no pot assumir el preu que implica el tractament perquè no podrien dinar», ha lamentat Saravia, qui ha apuntat que cal tenir en compte que l’import de les proves ascendeix fins als 900 euros, sumat al pagament del lloguer i l’alt nivell de vida del Principat.
En la mateixa línia, el representant de l’entitat ha anunciat que el 31 d’octubre tindrà lloc a La Llacuna una sessió informativa conjunta de l’organització i la CASS sobre les prestacions econòmiques per finançar les proves i quin és el procediment per sol·licitar els ajuts. «Serà una sessió oberta a tothom en què abordarem quina és la forma de càlcul per conèixer si el retorn econòmic és del 75, del 90 o del 100%», ha explicat Saravia, qui ha incidit en que en molts casos es tracta d’un préstec de percentatge variable que els mateixos pacients han de retornar. «Les persones que reben el 100% de finançament durant la teràpia, en el moment que només cal fer controls de seguiment, el 100% desapareix i han d’avançar els diners perquè després la CASS els retorni la mateixa prestació que tenien abans», ha exposat.
La unitat de radioteràpia, la gran assignatura pendent
Altrament, i pel que fa a la radioteràpia, el representant s’ha mostrat crític amb Govern per la decisió unilateral de cancel·lar el projecte: «En la darrera legislatura, es va assumir el compromís ferm de crear una unitat de radioteràpia a Andorra. De fet, ja s’havia cercat una ubicació, hi havia un concurs en marxa i un pressupost assignat per crear la unitat», apuntant que l’Executiu va revocar la decisió al·legant que a Andorra només hi ha un centenar de casos anuals que necessiten radioteràpia i, per tant, seria inviable econòmicament.
L’entitat ha rebatut aquestes dades, assegurant que Andorra registra uns 600 nous diagnòstics oncològics anuals, dels quals prop de 300 requereixen radioteràpia. Per garantir-ne la viabilitat, l’associació ha proposat convertir el centre de radioteràpia en un referent per a les comarques catalanes de l’Alt Pirineu (l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars): «Des d’Assandca, ens hem reunit amb els seus alcaldes, i els seus representants locals estan disposats a desplaçar els malalts al Principat, fet que elevaria la xifra fins als 500 casos potencials a l’any».
«Una sessió de radioteràpia té una durada molt escassa per realitzar un trajecte habitual de sis hores entre l’anada i la tornada a Barcelona» – Josep Saravia
En aquest sentit, Saravia ha remarcat que la unitat de radioteràpia solucionaria la dependència externa, sobretot amb els centres sanitaris de Barcelona. Així doncs, el president ha assenyalat que la principal mancança és la necessitat de desplaçament a la capital catalana per tal de rebre el tractament: «Una sessió de radioteràpia té una durada molt escassa per realitzar un trajecte habitual de sis hores entre l’anada i la tornada a Barcelona, així que el tractament acaba transformant-se en un procés esgotador i gens pràctic pels pacients».
Com a alternativa, l’organització ha posat sobre la taula la possibilitat d’allotjar els pacients en pisos tutelats a la ciutat amb el propòsit d’evitar aquests desplaçaments freqüents i millorar la situació dels afectats. Tanmateix, el president ha lamentat que el tràmit es troba paralitzat a l’espera d’avançar en les negociacions entre Salut i les fundacions barcelonines que farien possible assumir el cost. «Tenim pendent una reunió amb Govern per concretar quins ajuts econòmics tindríem per finançar el manteniment dels pisos i el cost derivat de la seva utilització» ha conclòs Saravia.