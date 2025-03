Arrestat un individu a la capital per acumular una vintena de furts per un valor superior als 3.400 euros

Aquest dimarts al matí, la Policia també ha detingut, a Andorra la Vella, un home de 38 anys com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra la Constitució. Cal ressaltar que l’acusat acumulava una vintena de denúncies, dues per insults xenòfobs a treballadors de diferents establiments i la majoria per furts en diverses botigues. En aquest aspecte, i segons apunten els investigadors, sostreia perfums i tabac “per pagar-se les addiccions a les drogues i l’alcohol”.

A banda d’això, també es desprèn que ha estat incomplint de manera reiterada la pena d’arrest nocturn al centre penitenciari que la justícia li havia imposat per altres delictes, havent protagonitzat així múltiples incidents i alteracions d’ordre públic, i sent en els darrers dies “amb més agressivitat, encarant-se i amenaçant alguns empleats de comerços, principalment de l’eix central”, informa la Policia.

Es tracta d’una situació que ha generat certa angoixa i que tenia atemorits els treballadors. D’altra part, el valor de la mercaderia dels furts denunciats pels establiments i d’altres dels quals en té coneixement el cos, però que “estan pendents de denunciar”, depassaria els 3.400 euros.