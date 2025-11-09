Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
“Un model d'atenció més humà”

ARPA proposa que la reforma de l’hospital incorpori un espai exterior per a les visites d’animals de companyia

L'entitat considera que la creació d’aquest espai podria millorar “de manera significativa” la qualitat de vida dels pacients hospitalitzats

L’Associació Rescatista i Protectora Animal (ARPA) va adreçar aquest passat dimecres un correu al Departament de Salut i al Departament de Protecció Animal per demanar que, en el marc de la reforma prevista de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, es tingui en compte la creació d’un espai exterior destinat a les visites d’animals de companyia.

Segons ha explicat el president de l’entitat, Jaume Vilamajó, la proposta ja es va presentar recentment en una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui, segons indica, van acollir favorablement la iniciativa. “La idea ha generat interès i suport tant en l’àmbit institucional com entre la ciutadania, i s’ha fet visible també a la premsa i a les xarxes socials”, ha assenyalat Vilamajó.

“La idea ha generat interès i suport tant en l’àmbit institucional com entre la ciutadania, i s’ha fet visible també a la premsa i a les xarxes socials” – Jaume Vilamajó

ARPA considera que la creació d’aquest espai podria millorar “de manera significativa” la qualitat de vida dels pacients hospitalitzats, permetent-los rebre la visita dels seus animals en un entorn adequat i segur. L’associació remarca que el contacte amb mascotes “pot tenir efectes positius sobre l’estat emocional i el procés de recuperació”, alhora que fomenta un “model d’atenció més humà i empàtic”.

En el missatge adreçat a les autoritats, l’entitat ha expressat la seva disposició a col·laborar en el disseny i la implementació del projecte, i ha demanat el suport institucional necessari per fer-lo possible. “Creiem que aquest espai contribuiria al benestar tant dels pacients com dels animals, promovent un entorn hospitalari més acollidor i saludable”, conclou Vilamajó.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
La gent gran d’Andorra la Vella celebra la darrera reforma de la Casa Pairal i destaca que “era un canvi necessari”
El Comú de Canillo reprèn el projecte de la voravia del Mirador del Tarter i preveu licitar-lo a principis del 2026
Els jugadors del Ranger’s faran una ‘plantada’ d’un minut contra l’FC Santa Coloma i alguns podrien deixar l’equip

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
‘Laia’ i ‘Pau’ arriben als carrers de la capital per fomentar la seguretat viària i protegir els entorns escolars
  • Societat
El SAAS estudiarà si la dieta mediterrània pot reduir els efectes de la quimioteràpia en el càncer de mama
  • Societat
La Coordinadora se suma a les accions de la Unió Sindical i fa una crida a mobilitzar-se contra l’especulació actual
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La gent gran d’Andorra la Vella celebra la darrera reforma de la Casa Pairal i destaca que “era un canvi necessari”
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo reprèn el projecte de la voravia del Mirador del Tarter i preveu licitar-lo a principis del 2026
  • Parròquies, Societat
‘Laia’ i ‘Pau’ arriben als carrers de la capital per fomentar la seguretat viària i protegir els entorns escolars
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu