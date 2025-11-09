ARPA proposa que la reforma de l’hospital incorpori un espai exterior per a les visites d’animals de companyia

L’Associació Rescatista i Protectora Animal (ARPA) va adreçar aquest passat dimecres un correu al Departament de Salut i al Departament de Protecció Animal per demanar que, en el marc de la reforma prevista de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, es tingui en compte la creació d’un espai exterior destinat a les visites d’animals de companyia.
Segons ha explicat el president de l’entitat, Jaume Vilamajó, la proposta ja es va presentar recentment en una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui, segons indica, van acollir favorablement la iniciativa. “La idea ha generat interès i suport tant en l’àmbit institucional com entre la ciutadania, i s’ha fet visible també a la premsa i a les xarxes socials”, ha assenyalat Vilamajó.
ARPA considera que la creació d’aquest espai podria millorar “de manera significativa” la qualitat de vida dels pacients hospitalitzats, permetent-los rebre la visita dels seus animals en un entorn adequat i segur. L’associació remarca que el contacte amb mascotes “pot tenir efectes positius sobre l’estat emocional i el procés de recuperació”, alhora que fomenta un “model d’atenció més humà i empàtic”.
En el missatge adreçat a les autoritats, l’entitat ha expressat la seva disposició a col·laborar en el disseny i la implementació del projecte, i ha demanat el suport institucional necessari per fer-lo possible. “Creiem que aquest espai contribuiria al benestar tant dels pacients com dels animals, promovent un entorn hospitalari més acollidor i saludable”, conclou Vilamajó.