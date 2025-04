Percepció ciutadana

AR+I inicia el treball de camp del primer Observatori del 2025 amb novetats sobre justícia i innovació

L’enquesta telefònica inclourà qüestions d’economia, salut mental i percepcions sobre recerca i administració judicial

El departament de Sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) engega aquest dimecres el treball de camp per elaborar el primer Observatori de l’any 2025, el baròmetre d’opinió que recull la percepció ciutadana sobre la situació del país. L’enquesta, que es du a terme des de l’any 2002, inclourà unes 700 persones seleccionades aleatòriament, que seran entrevistades telefònicament.

Com és habitual, se sol·licitarà als enquestats que identifiquin, per ordre d’importància, els tres aspectes que consideren més urgents de millorar a Andorra en l’actualitat. A més, el baròmetre permetrà mesurar l’evolució d’indicadors relacionats amb l’economia i la situació personal. En aquest sentit, s’hi inclouen preguntes com ara si es percep una millora o un empitjorament de la situació econòmica general respecte a l’any anterior, o com ha evolucionat l’estat econòmic individual de cada persona des de l’inici del darrer any.

Aquest primer Observatori del 2025 manté també les preguntes relacionades amb la salut mental, basades en el test de Goldberg. S’hi demanarà, per exemple, si durant els darrers quinze dies s’han experimentat dificultats de concentració, pèrdua de pes per manca de gana, despertar-se massa aviat, sensació de lentitud o si la persona enquestada s’ha sentit pitjor durant els matins. També s’inclou la pregunta sobre si ha estat o està sent tractada per un professional de la salut mental com un psicòleg o psiquiatre.

Una de les novetats destacades d’aquesta edició és la incorporació d’un apartat específic sobre la Justícia a Andorra. Es preguntarà fins a quin punt els enquestats estan d’acord amb afirmacions com ara si consideren que els batlles i magistrats andorrans estan ben preparats i actuen amb independència, o si l’Administració de Justícia és massa lenta i, per tant, es tendeix a evitar-la.

A més, per primera vegada, s’hi inclou un bloc dedicat a la innovació i la recerca. En aquest àmbit, es demanarà com interpreten els ciutadans el concepte d’innovació, oferint diverses definicions possibles: des de la generació de noves idees, formes de fer o creativitat, fins a avenços en ciència i tecnologia, millores per afrontar problemes socials, canvis en valors o transformacions en el món laboral i econòmic.