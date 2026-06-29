Aprofita que la seva exparella dormia per mirar-li el telèfon mòbil i després l’agredeix sota els efectes de la cocaïna

Un jove de 22 anys ha estat detingut aquest cap de setmana com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, contra la intimitat i contra la salut pública després d’agredir la seva exparella i accedir sense el seu consentiment al telèfon mòbil de la víctima mentre aquesta dormia. Segons ha informat la Policia, l’arrestat també hauria consumit cocaïna abans dels fets, els quals van tenir lloc diumenge al matí.
D’altra banda, la Policia també ha informat de la detenció, divendres a la tarda a Canillo, d’un jove de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’arrest es va efectuar després que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell activés el Protocol d’Actuació Immediata (PAI) davant una possible agressió sexual a una menor d’edat, uns fets dels quals ja van informar diversos mitjans del país i es va fer ressò aquesta casa.