  L'etapa de la Vuelta celebrada l'estiu passat a Andorra. | Marvin Arquíñigo
Posicionament internacional

Andorra Turisme formalitza per 170.000 euros el patrocini d’una etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026

El contracte, adjudicat per via directa a Unipublic, preveu la celebració de l’etapa el 25 d’agost per reforçar la promoció cicloturista del Principat

Andorra Turisme ha formalitzat el patrocini d’una etapa de la Vuelta a Espanya 2026 que es disputarà íntegrament al Principat, amb l’objectiu de promocionar el país com a destinació cicloturista. Segons recull l’edicte publicat, l’acord es va adjudicar el 31 de març mitjançant contractació directa i correspon a la formalització del contracte de patrocini de la prova ciclista. L’etapa tindrà lloc el 25 d’agost del 2026 dins del territori andorrà. Així, l’import del contracte ascendeix a 170.000 euros, mentre que l’adjudicació s’ha fet a favor de Unipublic, en el marc d’una modalitat de contractació ordinària.

El Principat acollirà el 25 d’agost de l’any vinent la quarta etapa de La Vuelta a Espanya, íntegra i de 104 quilòmetres

