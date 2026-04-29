Andorra Turisme formalitza per 170.000 euros el patrocini d’una etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026

Andorra Turisme ha formalitzat el patrocini d’una etapa de la Vuelta a Espanya 2026 que es disputarà íntegrament al Principat, amb l’objectiu de promocionar el país com a destinació cicloturista. Segons recull l’edicte publicat, l’acord es va adjudicar el 31 de març mitjançant contractació directa i correspon a la formalització del contracte de patrocini de la prova ciclista. L’etapa tindrà lloc el 25 d’agost del 2026 dins del territori andorrà. Així, l’import del contracte ascendeix a 170.000 euros, mentre que l’adjudicació s’ha fet a favor de Unipublic, en el marc d’una modalitat de contractació ordinària.