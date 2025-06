Tecnologia

Andorra Telecom migra a Gmail per millorar la seguretat i ampliar la capacitat del correu

Els usuaris del domini @andorra.ad hauran d’actualitzar les seves dades abans de l’1 de juliol per continuar operatius

Andorra Telecom inicia un canvi significatiu en el seu servei de correu electrònic amb la migració a la tecnologia de Google. A partir d’ara, els 8.500 usuaris del domini @andorra.ad operaran a través de la plataforma Gmail, un moviment que té com a objectiu reforçar la seguretat i augmentar la capacitat d’emmagatzematge del servei.

Segons ha explicat el responsable de màrqueting i vendes de la companyia, Xavier Agulló, “aquesta migració de plataforma ens permetrà diverses coses que són positives des del punt de vista d’usuari: per començar, tenir més seguretat. S’activarà el doble factor d’autenticació obligatori habitual en aquest tipus de serveis de correu”. A més, ha detallat que la capacitat de memòria passarà d’un giga a cinc gigues per usuari.

Per tal de garantir la continuïtat del servei, serà necessari que cada usuari actualitzi les seves dades personals abans de l’1 de juliol. Aquesta actualització es pot fer mitjançant el portal web correuciutada.andorra.ad, on caldrà introduir el nom, els cognoms i el número de telèfon. Agulló ha destacat que un cop completat aquest pas, els usuaris accediran a una nova interfície que conservarà el seu històric de correus, així com els calendaris i els contactes.

El procés d’actualització es pot fer a partir d’aquest dimarts 17 de juny i estarà disponible fins al dia 30 del mateix mes. Si no es completa dins aquest termini, el servei de correu es mantindrà accessible, però no es podran enviar ni rebre missatges fins que no s’activi la nova plataforma.

Per informar la ciutadania, Andorra Telecom ha llançat una campanya de comunicació a través de diferents canals: missatgeria SMS, correu electrònic, xarxes socials, mitjans de comunicació i la mateixa web del servei. També s’ha habilitat el telèfon 115 per atendre consultes. “Es tracta d’un procés senzill que el que busca és gaudir d’una bona experiència digital”, ha conclòs Agulló.