Funeral del Sant Pare

Andorra ret homenatge al Papa Francesc en una cerimònia solemne a Roma encapçalada per Espot i Vives

El mandatari i el copríncep episcopal assisteixen a les exèquies del Sant Pare, juntament amb Macron i representants de la diòcesi d'Urgell

El cap de Govern, Xavier Espot, ha encapçalat aquest dijous la delegació institucional d’Andorra desplaçada fins a Roma per assistir als funerals del Pare Francesc. L’ha acompanyat el copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, així com el copríncep francès i president de França, Emmanuel Macron, que ha exercit la doble representació de cap d’Estat d’Andorra i mandatari francès. La comitiva andorrana l’han completada l’ambaixador davant la Santa Seu, Carles Álvarez, el bisbe coadjutor d’Urgell, Josep Lluís Serrano, i el secretari general de la diòcesi d’Urgell, David Codina.

Seguint el protocol establert per la Santa Seu, a primera hora del matí Vives i Espot han presentat els respectes davant del fèretre del Pare Francesc, exposat a l’altar de la Confessió de la Basílica de Sant Pere. Posteriorment, tots dos han assistit a les exèquies a la plaça de Sant Pere, juntament amb Serrano, situat entre l’espai reservat als bisbes d’arreu del món.

La cerimònia, regida pel ritual Ordo Exequiarum Romani Pontificis, ha estat presidida pel degà del Col·legi Cardenalici, Giovanni Battista , i ha aplegat mandataris, representants eclesiàstics i més de 140.000 fidels, que han omplert la plaça i els carrers adjacents, seguint l’acte a través de pantalles instal·lades als voltants.

El ritual funerari ha seguit la litúrgia pròpia per a un pontífex, amb la utilització del color vermell. El fèretre del Papa Francesc, flanquejat pels cardenals i encapçalat pel Mestre de les Celebracions Pontifícies, ha estat portat en processó fins a l’altar exterior de la plaça. El Llibre de l’Evangeli, amb les pàgines obertes, s’ha col·locat sobre el taüt.

Durant l’homilia, el cardenal Giovanni Battista Re ha rememorat la presència constant de la veu del Sant Pare a la plaça de Sant Pere. Les pregàries, pronunciades en sis idiomes, han estat dirigides pel Papa difunt, per l’Església, per les nacions, pels Papes difunts, per tots els sacerdots, pels fidels difunts i per l’assemblea.

En declaracions posteriors, el cap de Govern ha destacat la voluntat d’Andorra de “donar suport a la important tasca” del Papa Francesc, posant en relleu els esforços del pontífex en matèria d’obertura, inclusió, lluita contra el canvi climàtic i reducció de les desigualtats, qüestions que, ha assegurat, el Principat comparteix i vol ajudar a afrontar.