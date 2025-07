Metodologia europea

Andorra registra la tercera ràtio més alta d’accidents laborals no mortals de la Unió Europea durant el 2024

El país registra 2.762 accidents per cada 100.000 treballadors, per darrere de França i Dinamarca, amb la construcció com a sector més afectat

El nombre d’accidents laborals comptabilitzats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) durant l’any 2024 ha estat de 1.509, un augment del 3,1% respecte a l’any anterior. Segons la metodologia europea, l’informe analitza els accidents laborals que es produeixen en el lloc de feina, els que causen més de tres dies de baixa i aquells que deriven en la mort de la persona accidentada dins l’any immediatament posterior a l’accident.

L’any 2024, el 99,9% dels accidents laborals han estat no fatals. No obstant això, s’han registrat dos casos en què la persona accidentada ha perdut la vida en el transcurs de l’any posterior a l’accident. D’aquests, un es va produir en el lloc de treball i l’altre durant el desplaçament cap al lloc de feina. Per altra banda, la mitjana del període 2020-2024 és de 1.380 per any, amb una tendència creixent.

L’any 2022, la ràtio d’accidents fatals a Andorra (1,83) se situava per sobre de la mitjana de la UE-27 (1,66). França i Espanya van registrar ràtios més elevades, amb 3,49 i 2,03 respectivament. Pel que fa als accidents no fatals, Andorra presenta una de les ràtios més altes (2.762), només superada per França (2.800) i Dinamarca (3.581), i seguida per Portugal (2.573) i Espanya (2.463). Segons el sexe, el 2024 els homes han notificat 1.172 accidents (77,7% del total), un increment del 6,7% respecte al 2023. Les dones en van registrar 337, un 7,7% menys.

Pel que fa a l’edat, el grup entre 25 i 34 anys va representar el 25% del total d’accidents; el grup de 35 a 44 anys va concentrar el 23,1%; el de 45 a 54 anys el 22,6%; el de 55 a 64 anys el 17%, i el de 16 a 24 anys el 9,8%. Les persones majors de 65 anys van registrar només un 2,5% dels accidents. Per nacionalitat, el 2024 els treballadors d’altres nacionalitats van suposar el 27% dels accidents, seguits pels espanyols (26,6%), andorrans (24,9%), portuguesos (20,2%) i francesos (1,3%). Pel que fa a la distribució territorial, Andorra la Vella va concentrar el 32,4% dels accidents (489 casos).

Segons la gravetat, el 46,7% dels accidents van comportar més de 30 dies de baixa. Per sectors, la construcció va concentrar el 31,3% dels accidents (472), seguida d’altres activitats socials i serveis personals (16,3%, amb 246 accidents) i del comerç (14,8%, amb 224). Els tipus de lesió més habituals el 2024 van ser esquinçades (39,5%) i contusions (28,5%), sent els genolls (199 lesions) i la columna lumbar (175) les parts del cos més afectades.

Finalment, cal destacar que el nombre total de jornades no treballades per accident laboral el 2024 va ser de 65.857, un increment del 10,3% respecte a l’any anterior. Segons l’edat, el 23,3% de les jornades no treballades van correspondre al grup de 45 a 54 anys, seguit pels grups de 35 a 44 anys (22,8%) i de 25 a 34 anys (22,5%). Per nacionalitat, el 31,2% de les jornades no treballades van correspondre a persones de nacionalitat espanyola.