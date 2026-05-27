El PS reclama la memòria justificativa dels canvis de mobilitat al carrer de la Unió davant la “inquietud” generada

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una demanda d’informació escrita perquè el Govern faciliti la memòria justificativa de la reordenació de la mobilitat al carrer de la Unió (CG-3), una actuació que, segons la formació, està generant “inquietud” entre la ciutadania, els residents i els comerciants de la zona.
A través d’aquesta iniciativa, el PS vol conèixer “amb detall” les raons tècniques i polítiques que han motivat els canvis de circulació, així com els objectius perseguits i els beneficis que el Govern considera que comportarà aquesta modificació. La presidenta del grup, Susanna Vela, ha defensat que quan es duen a terme actuacions que afecten directament la mobilitat quotidiana “el Govern té l’obligació d’explicar-ne les motivacions, els objectius i els impactes previstos”. “La transparència no és opcional, és una exigència democràtica”, ha afegit.
“La transparència no és opcional, és una exigència democràtica” – Susanna Vela
Des del PS recorden que la funció d’una memòria justificativa és explicar i argumentar les modificacions plantejades, els criteris que les sustenten i els resultats que es pretenen assolir. Per aquest motiu, consideren imprescindible disposar d’aquesta documentació per valorar si la decisió respon “realment a una planificació rigorosa i coherent en matèria de mobilitat”.
Vela també ha advertit que les polítiques de mobilitat “han de formar part d’una estratègia global i planificada, basada en criteris tècnics i en l’interès general, i no en decisions improvisades o poc explicades”. Així mateix, ha reclamat saber “quins estudis avalen aquesta modificació de la circulació i quins beneficis concrets es preveuen tant per al trànsit com per a la seguretat i l’activitat econòmica de la zona”.
El grup parlamentari socialdemòcrata defensa que qualsevol actuació rellevant en matèria de circulació i ordenació viària ha d’anar acompanyada d’informació clara i accessible, especialment quan pot tenir repercussions sobre els desplaçaments diaris, el comerç local i la qualitat de vida dels residents.