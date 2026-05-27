Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Carrer de la Unió amb els tres carrils. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Demanda parlamentària

El PS reclama la memòria justificativa dels canvis de mobilitat al carrer de la Unió davant la “inquietud” generada

El grup parlamentari exigeix conèixer els criteris tècnics i polítics de la reordenació de la CG-3 i adverteix que “la transparència no és opcional”

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una demanda d’informació escrita perquè el Govern faciliti la memòria justificativa de la reordenació de la mobilitat al carrer de la Unió (CG-3), una actuació que, segons la formació, està generant “inquietud” entre la ciutadania, els residents i els comerciants de la zona.

A través d’aquesta iniciativa, el PS vol conèixer “amb detall” les raons tècniques i polítiques que han motivat els canvis de circulació, així com els objectius perseguits i els beneficis que el Govern considera que comportarà aquesta modificació. La presidenta del grup, Susanna Vela, ha defensat que quan es duen a terme actuacions que afecten directament la mobilitat quotidiana “el Govern té l’obligació d’explicar-ne les motivacions, els objectius i els impactes previstos”. “La transparència no és opcional, és una exigència democràtica”, ha afegit.

“La transparència no és opcional, és una exigència democràtica” – Susanna Vela

Des del PS recorden que la funció d’una memòria justificativa és explicar i argumentar les modificacions plantejades, els criteris que les sustenten i els resultats que es pretenen assolir. Per aquest motiu, consideren imprescindible disposar d’aquesta documentació per valorar si la decisió respon “realment a una planificació rigorosa i coherent en matèria de mobilitat”.

Vela també ha advertit que les polítiques de mobilitat “han de formar part d’una estratègia global i planificada, basada en criteris tècnics i en l’interès general, i no en decisions improvisades o poc explicades”. Així mateix, ha reclamat saber “quins estudis avalen aquesta modificació de la circulació i quins beneficis concrets es preveuen tant per al trànsit com per a la seguretat i l’activitat econòmica de la zona”.

El grup parlamentari socialdemòcrata defensa que qualsevol actuació rellevant en matèria de circulació i ordenació viària ha d’anar acompanyada d’informació clara i accessible, especialment quan pot tenir repercussions sobre els desplaçaments diaris, el comerç local i la qualitat de vida dels residents.

El carrer de la Unió activa el tercer carril per descongestionar el KM0 i limita el gir a l’esquerra als autobusos

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’edifici Font de Ferro incorporarà 14 nous pisos de lloguer assequible al parc públic i tres més en els pròxims mesos
La majoria i Andorra Endavant presenten una proposta per donar “un nou impuls” a les relacions amb França
Riba i Rodríguez Miñana confronten visions sobre Mònaco i el futur d’Andorra fora de l’acord amb la UE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
L’edifici Font de Ferro incorporarà 14 nous pisos de lloguer assequible al parc públic i tres més en els pròxims mesos
  • Política
La majoria i Andorra Endavant presenten una proposta per donar “un nou impuls” a les relacions amb França
  • Política
Riba i Rodríguez Miñana confronten visions sobre Mònaco i el futur d’Andorra fora de l’acord amb la UE

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu