Andorra presenta la seva oferta turística a Fitur 2025 amb la participació de 15 empreses

Andorra Turisme i el sector turístic del país han estat presents, un any més, a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur), que enguany celebra la seva 45a edició del 22 al 26 de gener amb la participació de més de 150 països, 9.500 empreses i una previsió de superar les 230.000 persones.

L’estand nacional compta amb la presència de 15 empreses del país i servirà perquè els visitants puguin conèixer l’oferta turística del país, des de les diferents propostes d’allotjaments, activitats i restauració, als esdeveniments més destacats previstos per aquest 2025. Per aquest motiu, Andorra Turisme estarà acompanyada d’una quinzena d’empreses: l’Andorra Health Destination, Grandvalira Resorts, Caldea, Unnic Andorra, Hotansa, Park Piolets Mountain Hotel & Spa, Hotel Starc by Pierre & Vacances, Daguisa Hotels, Internova, Evenia Internacional, Ski Serveis, Viajes Para Ti, Autocars Nadal — Grup Julià i Andbus.

La 45a edició de Fitur, que enguany compta amb el Brasil com a país soci, introdueix aquest gener novetats remarcables com l’ampliació de la secció ‘FlTUR4all’, dedicada al turisme accessible o l’aposta per la transformació digital, amb la retransmissió en streaming de les sessions professionals i la subtitulació automàtica. Amb un creixement notable en la participació internacional, Andorra reafirma el seu compromís per continuar innovant i adaptar-se a les necessitats d’un sector en constant transformació.