Andorra la Vella reprograma la calçotada popular al 6 d’abril davant l’avís meteorològic del cap de setmana

Cada ració es servirà acompanyada d’una terrina de salsa romesco, un pam de botifarra sense gluten ni lactosa i una llesca de pa

La celebració de la calçotada popular d’Andorra la Vella, prevista per aquest diumenge 23 de març, ha estat ajornada a causa de la previsió meteorològica adversa, que anuncia pluja durant tota la jornada. Segons el comunicat emès pel comú, la cocció i degustació dels calçots, que es realitza a l’aire lliure i requereix condicions adequades, no es podrà garantir en aquestes circumstàncies.

Per aquest motiu, l’esdeveniment es traslladarà al pròxim diumenge 6 d’abril, on tindrà lloc a l’aparcament Centre Ciutat Busos (Prada Casadet) a partir de les 13.00 hores. En el marc de l’agermanament amb Valls, iniciat el 1967, els membres de la Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, amb la col·laboració de la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella, prepararan des de primera hora unes 6.000 unitats de calçots, equivalents a 600 racions.

Cada ració, que compta amb el distintiu d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP), es servirà acompanyada d’una terrina de salsa romesco, un pam de botifarra sense gluten ni lactosa, una llesca de pa, vins DO Tarragona i un pitet commemoratiu de la jornada. Els tiquets per participar en la calçotada tenen un cost de vuit euros i es poden adquirir de manera anticipada, amb pagament en efectiu, al Centre Cultural La Llacuna, amb horari d’atenció de dilluns a divendres, de les 8 a les 15.30 hores.

Aquest esdeveniment forma part dels actes d’agermanament entre Andorra la Vella i Valls, que inclouen un intercanvi gastronòmic rotatori en què un any la parròquia acull la calçotada i l’any següent la ciutat tarragonina organitza una escudellada a càrrec de la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella. La relació entre ambdues localitats es remunta a mitjans dels anys 60, quan els sectors gastronòmic i hoteler van impulsar aquest intercanvi, culminant amb la signatura del protocol d’agermanament el 1967 per figures com Pere Canturri, Joan Sasplugas i Romà Galimany.

En els darrers anys s’han dut a terme diverses activitats per celebrar aquesta estreta relació, com ara l’ús de la plaça Príncep Benlloch com a escenari per als castells des de l’agost de 2019, destacant el primer tres de nou amb folre portat per la Colla Jove dels Xiquets de Valls a Andorra, i l’existència de l’escultura “Homenatge als castellers”, obra de l’artista català Antoni Llena, per commemorar els 55 anys d’agermanament entre Andorra la Vella i Valls.