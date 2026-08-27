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  • Zona de jocs d'un parc. | ANA
Agències
Concurs nacional

Andorra la Vella preveu destinar uns 165.000 euros a renovar i ampliar la zona de jocs del parc de Prat Condal

Es preveu que s'instal·lin diferents estructures, com gronxadors i altres jocs infantils aptes per a infants d'entre 3 i 12 anys, amb paviment flexible

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per instal·lar nous jocs al parc de Prat Condal de Santa Coloma i retirar-ne els que hi ha actualment, així com reorganitzar l’espai i ampliar-ne la capacitat per poder satisfer les necessitats de diferents franges d’edat. Segons expliquen, els jocs que es retiraran estan en ús des del 2011 i, per tant, es considera necessari renovar-los. Es preveu que s’instal·lin diferents estructures, com gronxadors i altres jocs infantils aptes per a infants d’entre 3 i 12 anys, amb un paviment flexible.

Addicionalment, també es renovaran els paviments de seguretat i la distribució de les diferents àrees, a més del tancament perimetral, i es restauraran les zones de gespa afectades. Les ofertes s’hauran de presentar a la plataforma de contractació del sector públic abans del 8 d’octubre, mentre que l’obertura tindrà lloc el 13 d’octubre. Aquesta actuació comptarà amb un import estimat de 165.000 euros i es preveu que tingui una durada aproximada de dos mesos.

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Andorra la Vella preveu destinar uns 165.000 euros a renovar i ampliar la zona de jocs del parc de Prat Condal
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