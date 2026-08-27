Andorra la Vella preveu destinar uns 165.000 euros a renovar i ampliar la zona de jocs del parc de Prat Condal

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per instal·lar nous jocs al parc de Prat Condal de Santa Coloma i retirar-ne els que hi ha actualment, així com reorganitzar l’espai i ampliar-ne la capacitat per poder satisfer les necessitats de diferents franges d’edat. Segons expliquen, els jocs que es retiraran estan en ús des del 2011 i, per tant, es considera necessari renovar-los. Es preveu que s’instal·lin diferents estructures, com gronxadors i altres jocs infantils aptes per a infants d’entre 3 i 12 anys, amb un paviment flexible.
Addicionalment, també es renovaran els paviments de seguretat i la distribució de les diferents àrees, a més del tancament perimetral, i es restauraran les zones de gespa afectades. Les ofertes s’hauran de presentar a la plataforma de contractació del sector públic abans del 8 d’octubre, mentre que l’obertura tindrà lloc el 13 d’octubre. Aquesta actuació comptarà amb un import estimat de 165.000 euros i es preveu que tingui una durada aproximada de dos mesos.