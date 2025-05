Reforma d'espais públics

Andorra la Vella impulsa una reforma integral del bar de la Casa del Poble amb millores a l’edifici

Els treballs, adjudicats a Sideco SL per més de 212.000 euros, inclouen actuacions a la casa Pairal, els banys, la façana i altres instal·lacions

El Comú d’Andorra la Vella ha formalitzat l’adjudicació definitiva de les obres de reforma del bar de la Casa del Poble per un import total de 212.710,66 euros. El projecte, licitat mitjançant un procediment d’urgència, ha estat encomanat a l’empresa Sideco SL, que disposarà d’un termini màxim de dos mesos per completar els treballs.

L’actuació no només afectarà el bar, sinó que s’estendrà a diversos espais de l’edifici com la casa Pairal, els banys de la primera planta, la façana i la sala d’instal·lacions. Tal com va destacar la corporació comunal durant la convocatòria del concurs, l’objectiu és “renovar i optimitzar aquests espais per fer-los més funcionals, accessibles i acollidors, tot respectant l’estructura principal de l’edifici i minimitzant l’impacte durant les obres”. Pel que fa als detalls de la intervenció, es preveu la redistribució d’espais interiors, la substitució del mobiliari i dels acabats, així com la millora de la il·luminació. En el cas concret del bar, es modificarà la posició de la barra, es reubicaran les zones de jocs infantils i es reformarà l’escala d’accés a la planta superior.

A més, el projecte contempla la renovació completa de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria i de climatització, juntament amb la millora dels lavabos de la planta primera. En l’àmbit exterior, la façana incorporarà noves finestres practicables per afavorir la ventilació natural. Paral·lelament, la sala d’instal·lacions serà reorganitzada i dotada amb nous sistemes per facilitar el manteniment i garantir-ne el correcte funcionament.