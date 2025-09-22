Andorra la Vella impulsa una prova pilot de nou diumenges amb talls viaris i activitats a l’avinguda Meritxell

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dilluns el projecte “Carrers Vius”, una prova pilot que es desenvoluparà tots els diumenges entre el 28 de setembre i el 23 de novembre, de 10.00 a 20.00 hores, a l’avinguda Meritxell, en el tram comprès entre la plaça de la Rotonda i el carrer Bisbe Iglesias, per convertir-la en una zona de vianants.
Durant l’acte, el cònsol major, Sergi González, ha remarcat que l’objectiu és triple: recuperar la qualitat de vida dels ciutadans, millorar la de la ciutat i impulsar el comerç local. En paraules seves, és “un projecte on comencem aquí a l’avinguda Meritxell, des de la rotonda de Creu Grossa, una prova que té tres eixos. Un és la qualitat de vida del ciutadà […]. Un altre és la qualitat de vida de la ciutat […]. I l’altre punt més important és la revitalització i dinamització del comerç d’aquesta part”.
Segons González, la iniciativa vol generar espais de convivència i permetre que la gent descobreixi la via principal sense trànsit rodat. Així doncs, aquest carrer comptarà amb cinc zones per activitats de lleure, jocs i espais de descans. El cònsol ha afegit que s’ha fet “una feina prèvia amb comerciants i associacions” i que la proposta “ha estat molt ben rebuda”.
La prova, ha explicat, es realitza en diumenges perquè són els dies amb menys trànsit i permetran avaluar millor l’impacte. “També durant aquests nou diumenges hi haurà un diumenge, com el 12 d’octubre, que esperem una afluència important de visitants. Per tant, podrem valorar com afecta la revitalització d’aquest carrer amb un dia amb tensió”, ha concretat.
El cònsol ha indicat que el comú ha treballat amb dades recollides per diversos departaments —circulació, turisme i medi ambient— i que la idea és valorar els resultats per plantejar reptes a partir del 2026. Tal com ha avançat, “aquí hem de recollir aquestes dades, aquesta opinió del ciutadà, dels comerciants, dels veïns […], i llavors ja el 2026 plantejar-nos els següents reptes. Si ha de ser un cap de setmana, ha de ser ja tota la setmana”.
Tot i el suport majoritari del teixit comercial, una plataforma ciutadana ha criticat l’experiència i ha recordat intents previs que no van prosperar. González ha respost que l’actuació s’ha fet amb rigor i diàleg: “Parlem amb ciutadans, parlem amb els veïns i amb els comerciants de com ha anat aquesta prova pilot”.
El projecte, inspirat en experiències d’altres ciutats europees, vol consolidar la tendència de donar prioritat als vianants i a la convivència. “Jo crec que ja és aquesta tendència, aquesta qualitat de vida, necessitat de viure millor a la nostra parròquia”, ha conclòs el cònsol major.