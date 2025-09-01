El Comú d’Andorra la Vella impulsa una prova pilot per peatonalitzar un tram de la part alta de l’avinguda Meritxell

El Comú d’Andorra la Vella posarà en marxa a finals d’aquest mes una prova pilot per convertir en zona per a vianants un tram de la part alta de l’avinguda Meritxell. Segons ha precisat aquest dilluns la corporació, l’espai afectat s’estendrà entre la Rotonda i el carrer Bisbe Iglesias i la mesura s’aplicarà únicament els diumenges, coincidint amb jornades de menor trànsit i baixa afluència de visitants.
L’objectiu, segons ha remarcat el cònsol major, Sergi González, és “obrir l’espai a la ciutadania” i comprovar “l’ús ciutadà que es pot fer en espais fins ara reservats als vehicles dins d’una filosofia global de recuperar els carrers per a les persones”. González ha assegurat que els informes del servei de Circulació avalen l’acció i que “el tall en el trànsit no ha d’ocasionar dificultats per circular”.
El projecte també ha tingut en compte l’impacte sobre els veïns i comerços de la zona. En aquest sentit, el cònsol major ha confirmat que “la comunicació dels equips d’emergència amb l’hospital està garantida i també l’accés a l’aparcament d’un centre comercial de la zona, al qual es podrà accedir sense problemes des del viaducte i la plaça Rebés”. A més, ha subratllat que la iniciativa “està pensada per als ciutadans d’Andorra la Vella i de tot el país” i ha animat la població a fer-la seva: “Volem que gaudeixin d’aquest espai en un dia sense cotxes i que ens facin arribar els seus inputs”.
La prova es mantindrà cada diumenge fins a les festes de Nadal. Durant aquest període, la corporació comunal recollirà opinions i ajustarà les accions amb vista al 2026. Segons el comú, es tracta d’una política de peatonalització que segueix l’exemple de “grans capitals com París, Madrid o Nova York, però també de ciutats com Tolosa, Vitòria o Pontevedra”.
Els veïns alerten que el tancament pot repetir fracassos del passat
El projecte pilot, però, ha generat preocupació entre veïns i comerciants de la zona. Una iniciativa ciutadana ha recollit fins ara 68 signatures per instar la corporació comunal a reconsiderar la proposta, tot recordant que mesures similars ja es van provar amb fracàs en dues ocasions. El procés va engegar-se aquest diumenge sota el lema ‘Salvem la part alta de Meritxell: no repetim els errors del passat!’, on es detallen els antecedents: el 2013, el canvi al sentit únic va durar només 12 dies dels 45 previstos, suspès per embussos i dificultats d’accés, i el 2016, una prova durant el Shopping Festival va provocar caos circulatori i dificultats importants per a veïns atrapats, tal com va reconèixer la cònsol major de l’època, Conxita Marsol.
La petició subratlla que, sense vies alternatives ni millores en la mobilitat urbana, no hi ha garanties que els talls dominicals siguin efectius. A més, adverteix que es compromet l’accés a pàrquings i domicilis, especialment per a famílies amb mobilitat reduïda, i que podria saturar encara més carrers veïns com Prat de la Creu o l’avinguda Tarragona.
Malgrat la crítica, els signataris expressen que no s’oposen al progressiu espai pel vianant “ni a modernitzar la ciutat”, però insten a evitar repetir mesures que consideren “irresponsables” i perjudicials per a veïns, visitants i la mobilitat general. El manifest es clou convidant a sumar-se a la iniciativa i fer sentir la veu ciutadana amb el hashtag #MeritxellAccessible.