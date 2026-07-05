Andorra la Vella desplega una programació d’estiu amb visites guiades, música i activitats familiars

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat la programació d’estiu 2026, la qual s’allargarà fins al 29 d’agost i combinarà visites guiades, activitats familiars, concerts, itineraris culturals i propostes vinculades al patrimoni i la natura amb l’objectiu de reforçar l’oferta turística i d’oci de la capital.
La programació s’ha estructurat al llarg de tota la setmana per oferir activitats tant als residents com als visitants. Les propostes inclouen visites teatralitzades al conjunt patrimonial de Santa Coloma, experiències relacionades amb l’apicultura, excursions familiars, rutes culturals en bicicleta elèctrica, concerts i activitats al Centre Històric.
Els dimecres es dedicaran al patrimoni de Santa Coloma amb la visita teatralitzada ‘Els (més) frescos de Santa Coloma’, mentre que els dijous es combinaran activitats com ‘Apicultor per un dia’ amb concerts al Bici Lab Andorra. De cara al cap de setmana, la programació inclou excursions familiars de l’itinerari Macarulla, visites teatralitzades pel Centre Històric i recorreguts nocturns en bicicleta elèctrica.
L’oferta es completa amb el Mercat de la Vall, el primer dissabte de cada mes, cinema a la fresca a la plaça del Poble, les exposicions permanents del Bici Lab Andorra, els itineraris lliures pel Rec del Solà o el camí del Tamarro, així com instal·lacions d’art urbà a les zones comercials de Riberaygua i Travesseres. Durant el mes d’agost, a més, l’avinguda Meritxell acollirà el cicle musical ‘Ritmes, Capital musical’ i la seva versió infantil, ‘Ritmes Menuts’.
El cònsol major, Sergi González, ha explicat que aquesta programació «neix amb la voluntat de consolidar Andorra la Vella com un referent de turisme cultural, familiar i actiu», mitjançant unes propostes que «permeten connectar el nostre nucli urbà i comercial amb el patrimoni històric i natural». En aquest sentit, ha assegurat que l’objectiu és que «tant el turista com el resident redescobreixin la parròquia amb una mirada nova», ja sigui «a través de l’humor de les visites teatralitzades, passejant en bicicleta elèctrica al vespre o gaudint de la música en viu als nostres carrers».