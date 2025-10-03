Andorra i Colòmbia reafirmen la seva sintonia diplomàtica i obren vies de diàleg sobre els desafiaments actuals

Andorra i Colòmbia han celebrat aquesta tarda el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques, en un acte a l’Illa Carlemany que ha posat en relleu la bona sintonia entre els dos països i la importància de l’intercanvi cultural.
La ministra plenipotenciària de l’Ambaixada de Colòmbia a Espanya, Maria Andrea Torres, ha subratllat que els vincles amb el Principat són molt positius. “Estem molt contents i agraïts amb Andorra i amb el recolzament del Ministeri d’Assumptes Exteriors”, ha dit.
Tot i que sobre la taula també hi ha assumptes vinculats a l’estrangeria, Torres ha preferit no entrar en detall: “Seria irresponsable de la meva part parlar d’aquest tema”. No obstant això, ha reconegut que hi ha un diàleg actiu entre Andorra i Colòmbia per abordar el que ha definit com a desafiaments. “La nostra prioritat són els nostres compatriotes”, ha remarcat.
Per part d’Andorra, ha participat la directora general del Ministeri d’Afers Exteriors, Eva Palacios, que ha remarcat la importància d’aquesta commemoració: “Celebrem els 30 anys de relacions diplomàtiques entre Colòmbia i Andorra”. Ha subratllat que tots dos territoris comparteixen valors com la conservació del patrimoni, la protecció de les muntanyes i la voluntat de preservar la riquesa natural, aspectes que, segons ha dit, “ens han permès crear ponts amb Colòmbia”.
Palacios també ha posat en relleu el paper de la cultura, celebrant la presència del grup colombià convidat, i ha volgut fer “una menció especial als residents colombians que contribueixen al creixement econòmic i cultural del país”. Finalment, ha recordat que, en l’àmbit més tècnic i en ser preguntada sobre el tema de contractació en origen, Palacios ha afirmat que “l’escolta de les diferents associacions que recullen informacions i peticions estan sobre la taula”.
En el marc de la celebració s’ha presentat un espectacle de la Fundació Tchyminigagua, amb seu a Bogotà, dedicada a donar oportunitats a joves en situació de vulnerabilitat. Torres ha destacat que “és cultura amb un transfons social que ens permet pensar a futur”. L’any passat ja es va oferir una mostra cultural colombiana al Centre de Congressos, i la diplomàtica ha manifestat la voluntat que aquesta col·laboració es mantingui: “Esperem poder continuar amb aquesta bona relació”.
Finalment, Torres ha excusat l’absència de la cancillera colombiana, Yolanda Villavicencio, qui no ha pogut assistir a l’acte per qüestions d’agenda, tot i que “aterrarà a Madrid demà per complir amb altres compromisos institucionals”.