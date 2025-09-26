Andorra fa un nou pas en seguretat climàtica i incorpora els avisos meteorològics al sistema Meteoalarm

A partir de l’1 d’octubre, el Servei Meteorològic Nacional emetrà tots els avisos meteorològics que es difonguin al país a través del programa Meteoalarm, propietat de l’agrupació de serveis meteorològics europeus (Eumetnet), de la qual el servei nacional és col·laborador. Els avisos nacionals també s’enviaran a les institucions internacionals per informar de totes les casuístiques pròpies del país.
Aquest pas reforça les competències del servei, el qual recupera tasques fins ara assumides per Météo-France gràcies al conveni amb l’entitat francesa. Des del gener, amb la signatura de l’acord de col·laboració amb Eumetnet, s’ha treballat per adaptar el format d’emissió dels avisos al llenguatge informàtic estandarditzat que utilitzen tots els serveis meteorològics nacionals membres.
A més, aquesta responsabilitat s’emmarca dins del programa de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) ‘early warnings for all‘, vinculat a la directiva de l’ONU que estableix que l’any 2027 tots els països disposin de sistemes d’alerta avançada davant fenòmens meteorològics i naturals que poden afectar la seguretat de la població. La informació es continuarà difonent a través dels organismes internacionals i també es pot consultar al web del servei (www.meteo.ad) i als seus canals habituals.
Paral·lelament, el servei meteorològic d’Andorra participarà en el bateig de les pertorbacions del sud-oest d’Europa que tinguin més impacte. El Principat ha entrat a formar part del grup integrat per Portugal, Espanya, França, Luxemburg i Bèlgica, encarregat de proposar els noms i decidir a quines pertorbacions se’ls posa nom en funció de la severitat prevista.