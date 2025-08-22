Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El mapa de riscos per als viatgers LGTBIQ+ publicat per A3M.
Últim informe d’A3M Global Monitoring

Andorra es consolida entre els 10 països més segurs per al col·lectiu LGTBIQ+ i reforça la imatge com a destí inclusiu

L'informe d'A3M comparteix rànquing amb Malta, Islàndia i Espanya, mentre denuncia la persecució encara vigent en l’Iran o l’Aràbia Saudita

Andorra és un dels deu països més segurs del món per a les persones LGTBIQ+ que viatgen per oci o negocis. Així ho reflecteix l’últim informe d’A3M Global Monitoring, elaborat amb Diversity Tourism i ITB Berlin, que analitza més de 80 indicadors relacionats amb la seguretat i els drets del col·lectiu.

El rànquing està encapçalat per Malta, seguida d’Islàndia, els Països Baixos i el Canadà. Espanya ocupa la cinquena posició, i completen la llista Noruega, Dinamarca, l’Uruguai, Alemanya i, en desena posició, Andorra. A l’extrem oposat, l’estudi assenyala l’Iran, l’Aràbia Saudita, Somàlia, el Iemen o Uganda com alguns dels països més hostils, on les relacions homosexuals continuen sent castigades penalment.

L’informe subratlla els esforços que han fet els països capdavanters per reforçar la protecció legal i social del col·lectiu, i denuncia, alhora, les polítiques repressives que encara avui posen en risc la vida i la llibertat de milions de persones arreu del món.

