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  • 'Andorra en Joc' se celebrarà el dia 11 de setembre. | Carnet Jove Andorra
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Nova aposta lúdica i educativa

‘Andorra en Joc’ apropa als joves reptes en àmbits com l’habitatge, la feina, la salut o l’oci durant la vida adulta

La iniciativa recrearà situacions quotidianes a través d’un joc de tauler en què els participants partiran de perfils econòmics i socials diferents

‘Andorra en Joc’ és la nova aposta lúdica i educativa dirigida als joves d’entre 16 i 30 anys, destinada a mostrar i ensenyar aspectes com l’oci, l’habitatge, la feina i la salut durant la vida adulta. La proposta s’inspira en els clàssics jocs de tauler, en què els jugadors hauran de prendre múltiples decisions per gestionar els seus recursos amb l’objectiu de superar els diferents reptes i mantenir una vida estable.

Un dels elements diferenciadors és que no tots els equips comencen amb els mateixos recursos, ja que hauran d’assumir el rol de personatges amb diferents perfils econòmics i socials per tal que puguin experimentar com les circumstàncies poden condicionar determinades decisions. Addicionalment, al llarg de la partida apareixeran elements com pagaments, imprevistos o despeses mensuals, entre altres situacions que suposen reptes en el dia a dia de molts joves actualment.

Després d’una hora de partida, cada torn finalitzarà amb un espai de reflexió guiada d’entre 10 i 15 minuts per compartir les experiències viscudes i analitzar les desigualtats, els reptes i les oportunitats que afecten la joventut del país. La iniciativa, impulsada pel Comú d’Escaldes-Engordany i Carnet Jove, serà d’inscripció gratuïta i se celebrarà el dia 11 de setembre al nou espai verd del Prat del Roure, de les 16.30 a les 20.30 hores. Hi podran participar fins a 16 persones, les quals es dividiran en quatre equips de fins a quatre integrants.

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