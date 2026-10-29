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  • La majoria de les nacionalitats d'origen pertanyen a persones espanyoles, amb un 74,1%. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Estadística

Andorra concedeix la nacionalitat a 324 persones durant el tercer trimestre del 2026, tot i que 128 són provisionals

Entre les 128 adquisicions provisionals, 83 estan pendents d'acreditar la pèrdua de la nacionalitat anterior i 45 encara han de confirmar l'andorrana

Andorra ha concedit la nacionalitat a 324 persones durant el tercer trimestre del 2026. D’aquestes, 194 han obtingut la nacionalitat amb plenitud de drets polítics, 128 han aconseguit el dret d’adquisició de manera provisional i dues l’han obtingut en virtut de les funcions que exerceixen. Pel que fa a les 194, 127 persones han adquirit la nacionalitat d’origen a través dels articles 1, 2, 6, 8 i 35 de la normativa vigent. Les altres 67 han obtingut la nacionalitat definitiva després de renunciar a la nacionalitat o nacionalitats d’origen.

Durant el tercer trimestre, 67 residents han adquirit la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets després d’acreditar la pèrdua de la nacionalitat d’origen

Durant aquest mateix període, 128 persones han adquirit la nacionalitat de manera provisional. D’aquestes, 83 encara han d’acreditar la pèrdua de la nacionalitat o nacionalitats d’origen, mentre que les 45 restants estan pendents de confirmar landorrana. Dins d’aquest segon grup, 42 persones han obtingut el dret a través de l’article 6 i tres mitjançant l’article 35. La confirmació s’ha de formalitzar abans dels 19 anys, amb la possibilitat d’ampliar el termini tres anys més en casos justificats.

Pel que fa a les persones pendents d’acreditar la renúncia a la nacionalitat anterior, 34 han obtingut el dret després de cursar un mínim de 10 anys escolars al Principat, mentre que 49 ho han aconseguit després d’obtenir el diploma de ciències humanes i socials d’Andorra (16) o de superar la prova d’integració (33). Entre les adquisicions per residència, el 66,7% corresponen a dones i el 33,3% a homes. Pel que fa a la nacionalitat d’origen, predominen les persones de nacionalitat espanyola amb un 74,1%, seguides de les de nacionalitat argentina amb el 7,4%. En les adquisicions per matrimoni, la distribució ha estat igualitària, amb tres dones i tres homes.

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