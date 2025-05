Informe de Reporters Sense Fronteres

Andorra puja fins a la 65a posició en llibertat de premsa, però encara se situa lluny dels seus veïns europeus

El rànquing de 2025 assenyala el debilitament econòmic dels mitjans com una de les principals amenaces per al periodisme lliure i independent

Andorra ocupa enguany la 65a posició a la Classificació Mundial de la Llibertat de Premsa 2025 elaborada per Reporters Sense Fronteres (RSF), una dada que situa el Principat per darrere d’Espanya (23a) i França (25a), en un context global marcat pel deteriorament de les condicions per exercir el periodisme. Es tracta d’una posició que l’allunya del grup de països amb entorns considerats “bons” o “més aviat bons” per a la llibertat d’informació, mantenint-se així dins la franja d’estats amb una situació “problemàtica”, segons la metodologia de RSF.

L’informe destaca que el 56% de la població mundial viu en països on la llibertat de premsa es troba en una situació “molt greu”, mentre que menys de l’1% viu en contextos realment favorables. Aquest 2025, per primer cop a la història de la classificació, les condicions per al periodisme són “dolentes” a la meitat dels països del món. Els tres primers llocs del rànquing mundial els ocupen Noruega, Estònia i els Països Baixos, mentre que els darrers llocs estan ocupats per la Xina, Corea del Nord i Eritrea, considerats entorns totalment hostils a la llibertat de premsa.

Segons RSF, el debilitament econòmic del sector mediàtic és un dels factors clau que expliquen aquesta regressió. La caiguda de l’indicador econòmic del rànquing global a nivells crítics —per sota dels 45 punts— posa en relleu la dificultat de mantenir redaccions independents davant la concentració empresarial, la pressió d’anunciants i l’accés limitat o opac a finançament públic.

A Andorra, tot i la seva estabilitat política i la baixa incidència de violència contra periodistes, aquestes tensions estructurals també es manifesten. El petit mercat comunicatiu, la dependència d’ajuts institucionals i la manca de pluralitat empresarial dificulten la sostenibilitat i la independència editorial. Tanmateix, cal destacar que el Principat ha escalat set posicions respecte a l’any anterior (moment en què ocupava el lloc 72è), tot i que encara es manté lluny dels resultats assolits el 2023 (ocupava la 37a posició).

RSF també adverteix que les pressions subtils —com les econòmiques o legals— poden tenir un impacte igual o més greu que les agressions físiques. En el cas andorrà, l’informe no recull incidents greus, però sí que convida a una reflexió sobre la necessitat d’enfortir el sector des d’una perspectiva estructural i a llarg termini.