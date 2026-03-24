  La passada edició del Fòrum Andbus Solidari. | Andbus
El Periòdic d'Andorra
Col·laboració entre el teixit empresarial i el tercer sector

Andbus impulsa la 3a edició del Fòrum Solidari per reforçar projectes socials i aliances entre empreses i tercer sector

Les candidatures es podran presentar fins al 30 d'abril a través d'un formulari que l'organització posarà a disposició de les entitats interessades

Andbus, amb la col·laboració d’Andtropia i el suport d’empreses compromeses amb la responsabilitat social, presenta la 3a edició del Fòrum Andbus Solidari, que se celebrarà el proper mes de setembre amb l’objectiu de continuar impulsant projectes socials d’alt impacte i reforçar la col·laboració entre el teixit empresarial i el tercer sector.

En total, el Fòrum ha mobilitzat 24 projectes socials en només dues edicions, abordant àmbits com la salut mental, la inclusió social, el suport a famílies vulnerables, la discapacitat o la cooperació internacional.

Amb aquesta nova edició, s’obre el període d’inscripció per a la presentació de projectes socials. Les candidatures es podran presentar fins al 30 d’abril a les 24 hores a través d’un formulari que l’organització posarà a disposició de les entitats interessades.

Podran participar-hi entitats andorranes amb iniciatives d’acció local o de cooperació internacional. Un cop vençut el termini, els projectes seleccionats seran notificats en un termini màxim d’un mes i iniciaran un procés d’acompanyament i mentoratge per preparar la seva presentació davant del teixit empresarial.

El Fòrum no només facilita recursos econòmics, sinó que també actua com a plataforma de visibilització de projectes socials; connexió entre ONG i empreses; impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC); i generació de sinergies i aliances duradores.

A més, els projectes participants reben acompanyament i mentoratge previ per millorar la seva proposta i presentació davant del teixit empresarial.

