[Amb vídeo]: Sense sostre digne: el cost de viure a Andorra en temps de crisi

Habitatges cada vegada més cars, salaris que no s’actualitzen i una oferta de lloguer que no dona resposta a la demanda real. Andorra viu una crisi d’habitatge sense precedents, que impacta directament en el dret a una vida digna, l’estabilitat laboral i la cohesió social. En aquest reportatge, analitzem les causes i explorem fins a quin punt les polítiques públiques estan responent —o no— a una de les problemàtiques més greus del país.