Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El projecte ha combinat esport, logística i acompanyament constant. | @dvrjphoto
Laura Gómez Rodríguez
  • Societat
'Andorra per la Inclusió'

[Amb vídeo]: La inclusió entra al país amb una quarantena de ciclistes que recorren gairebé 700 quilòmetres

Els ciclistes completen el recorregut des de Madrid en quatre etapes per visibilitzar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Una quarantena de ciclistes voluntaris han arribat aquest dissabte a la seu de MoraBanc després de completar el repte solidari i esportiu ‘Andorra per la Inclusió’, una iniciativa que ha recorregut gairebé 700 quilòmetres en quatre etapes amb un objectiu que va molt més enllà de la meta: posar al centre la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual dins de l’esport i demostrar que el treball en equip pot trencar barreres.

L’arribada ha tingut un fort component emotiu. Després de dies de calor, esforç acumulat, convivència i quilòmetres compartits, el grup ha culminat un recorregut que ha unit Madrid amb Andorra i que ha posat a prova no només la resistència física dels participants, sinó també la capacitat de funcionar com un sol equip. Al capdavant de la iniciativa hi ha estat Miguel Silvestre, impulsor i coordinador del projecte, que ha destacat que el gran objectiu no era només arribar al Principat.

“El repte més gran no era arribar a Andorra”, ha explicat Silvestre, sinó aconseguir que “un grup de 80 persones molt diferents funcionés com un autèntic equip”. Segons ha remarcat, aquesta fita s’ha assolit amb escreix després d’uns dies de convivència intensa entre ciclistes, voluntaris i equips de suport. “Hem conviscut, hem après els uns dels altres i acabem aquesta aventura amb una sensació molt positiva”, ha apuntat.

El projecte ha combinat esport, logística i acompanyament constant. Silvestre descriu l’organització com una estructura similar a la d’una gran prova ciclista, amb avituallaments, controls de pas, assistència mecànica i vehicles de suport perquè cap participant hagués de renunciar al seu objectiu. “Cada persona té un paper imprescindible”, ha resumit.

El tram més dur del recorregut ha estat, segons l’impulsor de la iniciativa, el pas pel desert dels Monegros, en ple mes de juny i sota una intensa onada de calor. “Un desert sempre imposa”, ha admès, tot recordant que els participants no són esportistes professionals, sinó treballadors i voluntaris de la Fundació A LA PAR i de Tressis que practiquen esport. El repte obligava a completar el recorregut en un màxim de cent hores, sense jornades de descans, fet que exigia dosificar forces i mantenir la cohesió del grup.

El repte de Tressis-ALAPAR uneix Madrid i Andorra per reivindicar l’esport inclusiu

L’experiència, però, també ha deixat moments d’una gran càrrega emocional. Silvestre ha destacat especialment l’acollida rebuda als pobles per on ha passat l’equip. En moltes localitats, la presència dels ciclistes s’ha viscut com una petita festa. “Una de les experiències més emocionants ha estat l’estima que hem rebut a cada poble”, ha explicat. També ha remarcat la relació espontània amb la gent gran dels pobles, la qual compartia records ciclistes i tractava els participants “com a herois” per l’esforç de completar tants quilòmetres en tan pocs dies.

La iniciativa també ha servit per reivindicar una altra manera d’entendre l’esport. Aquí no guanya qui arriba primer, sinó el grup que aconsegueix avançar unit. Si algú s’atura, s’atura tothom. Si una bicicleta té una avaria o un participant necessita descansar, el temps deixa de ser el més important. “L’únic que compta és que tots arribem junts”, ha afirmat Silvestre. Aquesta filosofia fa que una etapa que podria completar-se en tres hores s’allargui fins a sis, però també és el que dona sentit al projecte.

L’arribada a Andorra ha estat, per tant, el final simbòlic d’un camí construït sobre la convivència, l’esforç i la inclusió real. El missatge que deixa el repte és clar: les persones amb discapacitat intel·lectual han de poder formar part de l’esport i de la societat sense etiquetes ni prejudicis. “Els prejudicis desapareixen quan comparteixes temps amb les persones”, ha defensat Silvestre.

Després de més de 600 quilòmetres compartits, l’equip ha arribat a la conclusió que la discapacitat no defineix el projecte ni els seus protagonistes. “Ningú veu la discapacitat; només veu companys, amics i un equip”, ha expressat l’impulsor. Aquesta, ha dit, és la millor lliçó d’una iniciativa que ha tornat a demostrar que la inclusió es construeix pedalant junts, compartint dificultats i celebrant cada quilòmetre com una victòria col·lectiva.

Comparteix
Notícies relacionades
La FAAD reclama posar fi a una situació en què la CASS «no reconeix la discapacitat» quan l’afilitat és jubilat
Els gestors administratius confien que la futura col·legiació posi fi a anys d’intrusisme i ajudi a «netejar el cens»
Tot i tenir contracte i la confiança del MoraBanc, Yves Pons podria fer les maletes i tornar a l’ASVEL Villeurbanne

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La UHA afronta l’estiu convençuda que «no hi ha cap factor» que pugui fer pensar en una davallada de l’ocupació
  • Parròquies, Societat
El Motand acomiada tres dies d’activitat amb una elevada participació i bones sensacions entre el teixit comercial
  • Societat, Successos
Detingut un jove per una presumpta agressió sexual a una menor després de la denúncia presentada per la família
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Motand acomiada tres dies d’activitat amb una elevada participació i bones sensacions entre el teixit comercial
  • Cultura, Parròquies
Ordino celebra la tradicional plantada del Mai i renova la figura del Fallaire Menor amb el relleu a Isaac Guerra
  • Parròquies, Societat
La Benedicció de Setúria es torna a obrir al públic per refermar la tradició ramadera i el relleu generacional
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu