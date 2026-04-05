Elena Hernández Molina
Afectacions al trànsit

[Amb vídeo] La circulació a la CG-2 al Tarter recupera la normalitat després de l’esllavissada registrada dissabte

El despreniment de neu, fang i roques va obligar a tallar un carril i va provocar retencions puntuals sense causar danys personals ni materials

La circulació a la CG-2 al Tarter ja ha quedat totalment restablerta aquest matí després de l’esllavissada registrada aquest dissabte al vespre. Des de Mobilitat s’ha confirmat que la situació està normalitzada i que no hi ha cap afectació a la xarxa viària.

L’incident es va produir al voltant de les 20.30 hores de dissabte, moment en què els serveis d’emergència van rebre l’avís d’un despreniment de neu, fang i roques que va afectrt parcialment la calçada. La intervenció s’ha fet amb rapidesa, especialment tenint en compte que es tracta d’un tram sense vorera per als vianants.

Durant les tasques d’actuació, s’ha hagut de tallar un carril de circulació per permetre la neteja de la zona, fet que ha provocat retencions puntuals i petites cues de trànsit al llarg de la jornada de neteja. Tot i això, la incidència s’ha gestionat sense conseqüències greus.

Els treballs s’han allargat durant la nit i han permès retirar completament el material acumulat a la via. Així doncs, cal remarcar que l’esllavissada no ha provocat ni danys personals ni afectacions materials.

Els equips del COEX han intervingut amb diversos recursos per garantir la seguretat del tram, incloent-hi l’ús de formigó per consolidar la zona i assegurar-ne l’estabilitat. Paral·lelament, es continua analitzant quines han pogut ser les causes del despreniment.

L’esllavissada que ha obligat a tancar un carril al Tarter. | Lector

Cap de setmana amb diversos incidents viaris
Aquest episodi s’ha produït en un cap de setmana marcat per diversos accidents de trànsit al país. Dissabte al vespre, a la CG-1 a Andorra la Vella, un turisme i una motocicleta han col·lidit, amb un home de 22 anys i una dona de 30 ferits. També a la CG-6, a Sant Julià de Lòria, un altre xoc entre un turisme i una motocicleta ha deixat un home de 32 anys ferit.

El dia anterior, divendres a la tarda, s’ha registrat un altre accident al Pont de Madrid, a Santa Coloma, amb una sola motocicleta implicada, en què el conductor, de 55 anys, ha resultat ferit.

Oberta de nou l’RN20 que dona accés a Andorra després d’un tall de 15 hores per les condicions meteorològiques

Notícies relacionades
Un adeu que reforça la memòria i interpel·la el futur cultural del país
Les mones mantenen la tradició amb noves propostes personalitzades i una demanda creixent al Principat
Un FC Andorra imperial s’imposa davant un Racing de Santander que s’apaga amb el pas dels minuts (6-2)

Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística
El Comú d’Andorra la Vella impulsa un nou concurs per reactivar l’espai dels Pouets amb iniciativa privada
Josep-Lluís Serrano anima els fidels a viure la Pasqua amb esperança i compromís en el seu missatge pastoral
