[Amb vídeo]: Inaugurat el parallaus H2 de l’Ospitalet, la nova infraestructura que reforça la seguretat a la zona

El parallaus H2 de l’Ospitalet-près-l’Andorre ja és una realitat. El cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, han inaugurat aquesta nova galeria de protecció, considerada una infraestructura clau per a la mobilitat i la seguretat viària en els accessos a Andorra.
El projecte, iniciat el maig del 2024, ha estat finançat conjuntament pels governs d’Andorra i França amb una inversió superior als 26 milions d’euros. Forma part de l’Acord internacional del 2017 per millorar la viabilitat de les carreteres RN20, RN320 i RN22, i les obres s’han executat al llarg de dues temporades d’estiu, entre el 2024 i el 2025. La galeria, de 300 metres de longitud i ubicada al Roc de Carroux, protegeix el tram més exposat del corredor H2, l’eix per on circulen mercaderies i turistes entre els dos països, arribant fins a 8.000 vehicles diaris durant els caps de setmana.
La infraestructura dona resposta a un problema històric: els riscos d’allaus i les condicions hivernals extremes que, durant dècades, han provocat talls de carretera i afectacions econòmiques, especialment al Pas de la Casa. En els darrers 30 anys, una desena d’allaus han arribat fins a la calçada, com va passar el 2015. El nou parallaus assegura la continuïtat del trànsit i incrementa notablement la seguretat durant l’hivern.
Segons el Govern, el projecte forma part d’una estratègia més àmplia destinada a reforçar la resiliència davant riscos naturals i a millorar les infraestructures compartides amb França, incloses les carreteres RN116, RN20, RN320 i RN22. Les autoritats han remarcat també l’impacte positiu que tindrà en la mobilitat quotidiana de treballadors, estudiants i visitants, així com en el sector turístic del Pas de la Casa.
Les obres han integrat mesures ambientals per minimitzar l’impacte sobre l’entorn i han implicat més de 20 empreses subcontractades, arribant a pics de fins a 120 treballadors al dia. Amb la seva entrada en funcionament, el parallaus H2 passa a ser una peça essencial per garantir la seguretat, la connectivitat i el desenvolupament econòmic entre Andorra i França.