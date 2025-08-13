[Amb vídeo]: Rescatada una excursionista amb una lesió al turmell durant l’ascens al Pic de Font Blanca

Una dona que realitzava l’ascens al Pic de Font Blanca, seguint el camí des del sector del Castellar, ha estat rescatada aquest dimecres després de patir una lesió al turmell a l’altura del Comís Vell. La víctima no podia continuar l’itinerari per mitjans propis i ha requerit assistència immediata.
A l’operatiu hi han pres part els efectius del Grup de Rescat de Muntanya, un bomber amb formació sanitària i el servei d’helicòpter d’Heliand, que ha intervingut amb un aparell Bell 429. La coordinació entre els diferents recursos mobilitzats ha facilitat el trasllat de l’excursionista fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en condicions de seguretat. Els serveis d’emergències destaquen que, abans d’emprendre activitats a la muntanya, és recomanable revisar la previsió meteorològica, portar equip adequat i aigua suficient, així com informar algú de la ruta prevista.