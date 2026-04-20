[Amb foto]: La CASS adverteix d’una campanya de correus fraudulents per obtenir dades personals i bancàries

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha alertat de la detecció d’una campanya de correus electrònics fraudulents que suplanten la seva identitat amb la finalitat d’aconseguir dades personals i bancàries dels ciutadans. Segons han informat, els missatges comuniquen un suposat reemborsament pendent i conviden els destinataris a accedir a un enllaç per rebre el pagament de manera immediata. Una vegada s’hi accedeix, l‘usuari és redirigit a una pàgina web falsa en què se sol·licita informació confidencial, com dades de targetes de crèdit.
L’organisme recorda que no demana informació confidencial ni gestiona pagaments per correu electrònic
Davant aquesta situació, la CASS insisteix que no sol·licita mai dades bancàries via correu electrònic ni envia enllaços per gestionar pagaments o reemborsaments, i recorda que qualsevol comunicació d’aquest tipus és fraudulenta. L’entitat recomana no clicar cap enllaç ni facilitar informació personal, així com eliminar immediatament el correu. En cas de dubte, es demana contactar directament amb la institució a través dels canals oficials.
Finalment, la CASS assenyala que continua treballant per prevenir aquest tipus d’estafes i remarca la necessitat de mantenir una actitud vigilant davant possibles intents de frau digital.