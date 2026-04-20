  • Els missatges comuniquen un suposat reemborsament pendent i conviden els destinataris a accedir a un enllaç per rebre el pagament de manera immediata. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Alerta per correus fraudulents detectats

[Amb foto]: La CASS adverteix d’una campanya de correus fraudulents per obtenir dades personals i bancàries

Des de l’entitat demanen als usuaris no clicar enllaços ni facilitar dades, i recomanen eliminar els missatges i contactar per canals oficials

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha alertat de la detecció d’una campanya de correus electrònics fraudulents que suplanten la seva identitat amb la finalitat d’aconseguir dades personals i bancàries dels ciutadans. Segons han informat, els missatges comuniquen un suposat reemborsament pendent i conviden els destinataris a accedir a un enllaç per rebre el pagament de manera immediata. Una vegada s’hi accedeix, l‘usuari és redirigit a una pàgina web falsa en què se sol·licita informació confidencial, com dades de targetes de crèdit.

L’organisme recorda que no demana informació confidencial ni gestiona pagaments per correu electrònic

Davant aquesta situació, la CASS insisteix que no sol·licita mai dades bancàries via correu electrònic ni envia enllaços per gestionar pagaments o reemborsaments, i recorda que qualsevol comunicació d’aquest tipus és fraudulenta. L’entitat recomana no clicar cap enllaç ni facilitar informació personal, així com eliminar immediatament el correu. En cas de dubte, es demana contactar directament amb la institució a través dels canals oficials.

Finalment, la CASS assenyala que continua treballant per prevenir aquest tipus d’estafes i remarca la necessitat de mantenir una actitud vigilant davant possibles intents de frau digital.

Correu que han rebut els usuaris per part de la CASS. | El Periòdic
Notícies relacionades
Esmenes ben encaminades en un debat que no pot esperar
Els socialdemòcrates plantegen allargar tres anys les pròrrogues i definir què s’entén per habitatge assequible
Presentat el recurs dels sindicats contra la classificació dels llocs de treball, amb demanda de més transparència

Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detingut un jove de 20 anys per una presumpta agressió sexual a una menor de 17 després de l’avís de l’hospital
  • Societat, Successos
Un jove de 22 anys és arrestat dues vegades en menys d’una setmana per agressions i amenaces amb arma blanca
  • Societat, Successos
Enxampen un jove de 18 anys a la capital amb 11 pastilles d’èxtasi a sobre en un control prop d’un local d’oci nocturn
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Ordino reforça la Fira del Bestiar amb una nova subhasta per posar l’accent en “l’increment del consum de carn” al país
  • Parròquies
Les empreses ja poden inscriure’s per participar en la 47a Fira d’Andorra la Vella que se celebrarà a l’octubre
  • Cultura, Parròquies
La Fira de Sant Jordi creix fins a les 60 parades i es reorganitza en tres espais a la plaça del Poble d’Andorra la Vella
