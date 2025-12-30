[Amb vídeo] Aldarulls a la plaça de la Rotonda per les cues davant la Creperia a que obliguen a intervenir la policia

Aquesta tarda s’han produït aldarulls a la plaça de la Rotonda, a Andorra la Vella, arran de les cues que s’han format davant la Creperia de la Rotonda. La situació ha requerit la intervenció d’agents de circulació i efectius del cos de policia davant l’augment de la tensió entre comerciants, clients i persones que transitaven pel lloc.
Els fets han tingut lloc en el moment d’obertura de l’establiment, quan ja hi havia una important concentració de persones a l’exterior. Aquesta aglomeració ha dificultat l’accés a un negoci adjacent, el propietari del qual ha expressat el seu malestar tant als clients que esperaven com al responsable del local de restauració.
Arran d’aquesta queixa, el propietari de la creperia ha sortit a l’exterior i s’ha iniciat una discussió verbal entre ambdós comerciants, que ràpidament ha anat pujant de to. Durant l’enfrontament, el restaurador ha manifestat en veu alta el seu malestar per les queixes rebudes, afirmant que “el veí del costat es queixa, el Govern es queixa, el veí de l’altre costat es queixa”.
“El veí del costat es queixa, el Govern es queixa, el veí de l’altre costat es queixa” – Comerciant de la creperia de la rotonda
En aquest context, també ha advertit que la situació podria tenir conseqüències per a la continuïtat del negoci, arribant a afirmar que “traspasso el local” o fins i tot que podria tancar l’establiment. Al mateix temps, ha plantejat la possibilitat que el carrer es peatonalitzi per permetre que els clients puguin fer cua sense generar conflictes ni interferir en l’activitat dels establiments veïns, tot preguntant de manera reiterada “però on faran la cua?”.
La tensió generada ha obligat a intervenir els agents de circulació i la policia per separar les parts implicades i evitar que l’incident derivés en una situació més greu. Segons les fonts presents, els aldarulls no han anat més enllà d’un enfrontament dialèctic i no s’han registrat agressions físiques.
La presència policial ha permès restablir la calma a la zona, que ha despertat una notable expectació entre les persones que feien cua i els vianants que passaven per la plaça. Els fets s’han produït l’endemà de l’aprovació, per part del Comú d’Andorra la Vella, d’una normativa destinada a regular l’acumulació de persones davant de determinats establiments comercials.