Air Nostrum cancel·la els vols d’aquest divendres per motius tècnics

La companyia aèria Air Nostrum ha cancel·lat aquest divendres diversos vols amb origen i destinació a l’aeroport d’Andorra-La Seu, al·legant “motius tècnics” com a causa principal, segons ha confirmat la companyia. Aquesta situació ha generat contratemps importants per als passatgers, que s’han vist obligats a modificar els seus plans de viatge. Els afectats amb destinació a Mallorca han hagut de desplaçar-se fins a l’aeroport d’Alguaire, a Lleida, per poder embarcar. D’altra banda, els passatgers procedents de Madrid han estat desviats a Barcelona i posteriorment traslladats en autobús fins al Principat d’Andorra.

El secretari d’Estat de Transports, David Forné, ha intervingut directament davant la situació. Segons fonts oficials, des del Govern es va contactar amb Air Nostrum tan bon punt es va tenir coneixement de les cancel·lacions per demanar explicacions. La companyia va justificar la situació esmentant, a més dels problemes tècnics, factors meteorològics adversos que haurien impedit l’aterratge a l’aeroport Andorra-La Seu.

Forné ha insistit en la necessitat de restablir la normalitat en el servei de vols, destacant que fins ara la connexió havia funcionat de manera regular durant tot l’any. El secretari d’Estat ha exigit a la companyia que prengui totes les mesures necessàries per evitar que incidents d’aquest tipus es repeteixin en el futur.

Per la seva banda, Air Nostrum ha qualificat l’incident com a “sobtada i inevitable”, però s’ha compromès a posar els esforços necessaris per garantir el bon funcionament de les operacions en les properes setmanes. Tot i la incomoditat generada, la companyia ha destacat que els passatgers afectats han rebut alternatives de transport per completar els seus desplaçaments.