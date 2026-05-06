Agricultura obté 5.000 vacunes contra la malaltia de la llengua blava per continuar protegint la cabana ramadera

El Govern comprarà 5.000 dosis de vacuna, per un import 11.187 euros, per poder immunitzar la cabana ramadera bovina i ovina contra el virus de la Febre Catarral Ovina, coneguda com la malaltia de la llengua blava. Així, l’adquisició dels vaccins segueix el pla de vacunació establert per l’Àrea de Vigilància de la Salut dels Animals de Renda del Ministeri el qual ja es va iniciar l’any 2024 quan es va detectar un cas de la malaltia al país i arran de la proliferació de la mateixa als països veïns. Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les temperatures el virus reapareix, a través del mosquit transmissor, i és prioritari mantenir la cabana ramadera vacunada.
Així, la pauta vacunal estableix l’administració d’una dosi vacunal a tots els animals de l’espècie ovina a partir d’un mes d’edat i de dues dosis vacunals, la segona al cap de 21 dies d’haver administrat la primera, a tots els animals de l’espècie bovina a partir de dos mesos d’edat. Els animals que ja havien estat vacunats anteriorment reben una única dosi de record a efectes de poder mantenir la immunitat enfront del virus.
Cal recordar que la cabana ramadera d’Andorra és més vulnerable, atenent la seva petita dimensió pel limitat nombre de caps de cada espècie. Així, l’arribada del virus podria produir una greu afectació que podria provocar una considerable i ràpida disminució dels caps de bestiar d’ovins i bovins.