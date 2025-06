Renovació del conveni

Afers Socials i la Federació de la Gent Gran renoven l’acord per reforçar el suport al col·lectiu fins al 2028

El conveni estableix una aportació anual de 22.000 euros per promoure activitats que fomentin el benestar, la participació i la qualitat de vida

La ministra d’Afers Socials, Trini Marin, i el president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, han signat aquest dijous un nou conveni de col·laboració amb la voluntat de donar continuïtat a la col·laboració iniciada el 2020 entre l’Executiu i l’entitat per al desenvolupament d’activitats a favor del col·lectiu de la gent gran.

Aquest conveni estableix una transferència de 22.000 euros anuals del Govern a la Federació de la Gent Gran per donar cobertura al seguit d’activitats que tenen com a finalitat afavorir el benestar de la gent gran, evitar l’aïllament, fomentant la participació social d’aquest col·lectiu, així com millorar la seva qualitat de vida. Aquest acord té una vigència fins al 31 de desembre del 2028.

Cal recordar que el Govern i la Federació de la Gent Gran van formalitzar el 2020 un conveni per establir mecanismes de col·laboració entre les dues parts, per tal que aquesta entitat esdevingui interlocutora en les matèries relacionades amb el col·lectiu de les persones grans i es pugui treballar conjuntament per millorar la seva qualitat de vida així com la de les seves famílies.